لا يوجد صوت يعلو فِيْ مجتمع الرياضة السعودي فِيْ الوقت الحالي سوى قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة الموصلي لعائلة معمر عقده.

وانتهت علاقة حمدالله بالفوز فِيْ نوفمبر 2022، بعد سنوات من التألق للنجم المغربي بالقميص الدولي، عَنّْدما أعلن الفوز إنهاء عقد اللاعب من جانب واحد لأسباب قانونية ومشروعة، بحسب بيان النصر. ولم يكشف عَنّْ تفاصيل إنهاء العقد، لكن بحسب تقارير صحفِيْة، فإن الفوز اتخذ هذا القرار. جاء القرار بعد أن أهان النجم المغربي أحد مديري النادي.

ثم توجه الطرفان إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” حيث طالب كل منهما بحقوقه المالية بعد فسخ العقد، قبل أن تأخذ القضية منعطفاً جديداً بعد أن قال مسئولو النصر أنهم حصلوا على تسجيلات صوتية بين الطرفِيْن. حامد البلوي. الرئيس التنفِيْذي للعميد وحمد الله، وخلاله يدفع البلوي اللاعب للثورة والرحيل عَنّْ النصر خلال فترة سريان عقده.

وفِيْ هذا السياق كتب الصحفِيْ الرياضي جمال عارف عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “بينما اعتادت اللجنة المهنية التسجيل، يجب أن تراعي أيضًا شهادة الأهالي”.

وأضافت وسائل الإعلام الفِيْدرالية “ولذلك أرى بمنطق وعدالة أن محاولات بعض وسائل الإعلام المهتمة بقضية النصراوي للضغط على لجنة المحترفِيْن لإصدار القرار لصالح ناديهم لا يمكن أن تؤثر على مسار القضية. “. حتى يكون القرار عادلاً ومنصفًا لكلا الطرفِيْن “.