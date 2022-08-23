عاشق للزخارف يسرد قصته مع منازل الطين

روى الباحث والتوثيق التراثي في ​​منطقة حائل عبد الله الخزام قصته بشغفه ببناء البيوت الطينية والزخارف الجصية، وذكر أنه قبل 49 عاما كان يعيش في منزل تفوح حوائطه برائحة القدم، وكانت النقوش التراثية الأصيلة موجودة فيه. في ذلك الوقت، في سن الحادية عشرة، تجول بين التركيبات المنزلية.

الحب منذ الصغر

وأوضح الخزام، في حديثه لقناة العربية، أنه عندما كان صغيرا، سقطت أمطار غزيرة على مدينة حائل، واستمرت 7 أيام متواصلة، حتى تضررت العديد من المنازل، وتعرضت الأبنية الطينية للخطر، و اضطر السكان للانتقال إلى المباني الخرسانية الحديثة كالمدارس والمستشفيات، وبعد توقف المطر وجفاف الأبنية الطينية، عاد أصحابها لصيانة وترميم منازلهم، وكانت هذه بداية هواياته وشغفه بـ طين.

وأضاف “كلفني والدي بمتابعة الحرفيين الذين يرممون المنزل بعد المطر، لكوني أصغر إخوتي للحصول على الماء والقهوة والطعام. في ذلك الوقت، جذبتني هتافاتها المستمرة طوال عملها. . مبنى”.

بناء بيت من الطين

قال في سنة 1400 م. قام ح. ببناء منزل إسمنتي، وانتقلت مع أسرتي فيه، وكانت الفرصة الأولى لي أن أجعل البيت الطيني من الأماكن التي أشبع فيها ميولي للطين. المباني، لذلك جعلتها المكان الذي قضيت فيه معظم الوقت مع أصدقائي.

قال في سنة 1402 م. ح. أطلق صافرة إخلاء البيت الطيني لمصادرة العقار لصالح توسيع الطريق، وتمت مصادرة المبنى بالكامل، وبقي جزء من المزرعة المجاورة للبيت، وسميت الحير أو الجابح. وفي عام 1409 م. هـ، قررت بناء مجلس طيني في وسط المزرعة. لذلك أخذت المعلومات والنصائح من كبار السن من ذوي الخبرة في بناء المنازل الطينية، ومن خلال الموقع الرسميك بدأت في ممارسة البناء كهاوي شغوف “.

الدورات والبرامج التعليمية

وأكد أنه بعد انتشار أعماله في المجتمع الحيلي وتفرده بتجربة البناء بالطين، اتصلت به سلطات التراث عام 1427 م. وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة الكلية والهواة. ، وبرامج تعليمية للأطفال حول التراث الشعبي للبناء بالطين، وتم توقيع عقد لبناء سلسلة من المشاريع، من بينها إعادة تأهيل جدار. الإمام تركي الغزالة، سوق الحياة الشعبي، مسجد فيض التاريخي وبعض الأعمال في مدينة جبة التاريخية ”.