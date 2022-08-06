عاصفة ترابية تصل الرياض مع استمرار الأمطار الصيفية

وثق مقطع فيديو متداول أن عاصفة ترابية جرفت أجزاء من الطريق بمنطقة الرياض.

# الرياض_الآن pic.twitter.com/Tq2oRfMLtN

– أبو جنى 💛 الخامس صديق لويس 22 (@ AboJana04433641) 6 أغسطس 2022

وأظهر المقطع لحظة هبوب العاصفة وانعطافها متأثرة بالرياح في منطقة الرياض. بدت السماء مليئة بالغبار.

الرياح والغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة وغبار مثارة في منطقة الرياض حتى الساعة السادسة مساء يوم السبت.

وأوضح المركز في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر، أن المحافظات المتضررة من الرياح القوية والغبار المتطاير هي الأفلاج والديم والسيل ووادي الدواسر.

أمطار غزيرة

وشهدت منطقة الرياض، أمس وحتى فجر اليوم، أمطاراً معتدلة إلى غزيرة، وركل الغبار والبرد والسيول، وانعدام الرؤية الأفقية تقريباً.

وأظهرت لقطات مصورة أمس، عاصفة ترابية تجتاح أجزاء من طريق الطائف السريع بالقرب من وسط مدينة الظلم.

توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في توقعاته الجوية لهذا اليوم استمرار العواصف الرعدية المتوسطة إلى الشديدة، والتي ستؤدي إلى تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والبرد فوق المناطق. من نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ولا تزال الفرصة مواتية لتكوين سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من تبوك والجوف والأجزاء الغربية. من الحد الشمالي، بينما يكون المناخ حاراً جداً في مناطق الشرقية والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحد الشمالي والجوف.