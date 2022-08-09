عاصي الحلاني وزياد برجي يردان على حَقيْقَة دخولهما فِيْ خلاف

أثار الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، قضية أسئلة من جمهُوره بعد أن كتب تغريدة غامضة، بدا فِيْها أنه دخل فِيْ خلاف مع أحد زملائه النجوم.

وكتب الحلاني على حسابه على موقع تويتر “مهما حاولت الرد على الإساءات، فإن خلفِيْتك الجيدة ستحسن منك”.

وحاول متابع آخر إدراج الخلاف بين إليسا وزياد برجي، قائلاً لها “الأخ عاصي، ما يفعله زياد برجي معك غير مقبول.

إلا أن الفنان عاصي الحلاني نفى الأمر على الفور، فكتب فِيْ تغريدة أخرى “زياد حبيبي ولا شيء .. إشاعات وأخبار كاذبة”.

دخل زياد برجي الخط وكتب تغريدة قال فِيْها “ماذا عرفوا إلا أنت وأنا انتهى الليل الحلو والمر .. اللي رأيته منك هُو كل حب حياتي .. أنت عيناي وفِيْ رأسي أبو الوليد.

ورد عليهم الصحفِيْ جمال فِيْاض قائلاً لهم عزيزي زياد هذا ما يحدث لك دليل على أنك بدأت تصبح نجماً من الدرجة العالية. احذر، اليوم أنت رقم صعب، وجه بذكاء لعبور هذا الجسر. صعب! أما العاصي الرائع فنحن نرميها فقط بالورد والياسمين، لأنه نقي كالعطر ونظيف كسحابة بيضاء “.

وبدوره علق عاصي الحلاني على حديث فِيْاض مرة أخرى قائلاً “كل حب يا دكتور جمال والله أنت ورد وياسمين ووفاء لوقت يقال فِيْه المؤمنون”.

لكن تعليق جمال فِيْاض أثار حفِيْظة أحد المتابعين، فأرسل له رسالة “أقصد الأستاذ جمال، لا أعرف ما تقول، تحتاج للتدخل بين الأستاذ عاصي والبروفِيْسور زياد والبروفِيْسور هادي. لذا يبدو أن لديك مشكلة مع إليسا وأحبها وأبرئها، فماذا تريد من هذه القِصَّة كلنا فنانون كبار وأهم، أتمنى أن تحل الخينة هادي المشاكل “.

وطالب أحمد متابعي الفنان زياد برجي بالظهُور فِيْ بث مباشر للرد على الشائعات التي تعرضت له فِيْ الآونة الأخيرة، كَمْا طلب منه أداء “ديو” غنائي يجمعه مع الفنان عاصي. . الحلاني فِيْ تعليقه “زياد ننتظرك فِيْ فِيْديو مباشر يعطيك وجهة نظرك مع كل الشائعات التي تنتظرها لأن الناس لا يعرفون ما هِيْ الحَقيْقَة ونحن نثق بك. ونتطلع إلَّى رؤيتكَمْ مع أبو الوليد “.

قبل أيام، نشب خلاف بين الفنانة إليسا من جهة، والفنان زياد برجي، والشاعر أحمد ماضي، حيث انتقدت إليسا الثنائي، مؤكدة أنها تشعر بـ “الصدمة”، وأنها الأغنية التالية “ماء” ستكون آخر تعاون له معهم.

وقالت إليسا فِيْ تغريدة عبر تويتر “أحد يرد على مواقع التواصل، والآخر يتحدث ويروي القِصَّة على انفراد أو ما الأمر حتى تكون صورتك جميلة. لكن اليوم رأيت الوجه الحقيقي للتنين، والحَقيْقَة أنني مندهش جدًا من التنين، بالتأكيد، بالتأكيد، هذا هُو التعاون الأخير مع هاني التنين، لكن الرجل الغني هُو لي، لذلك سأفعل افعلها. بالتأكيد قم بتنزيله ولأنني وعدت الناس أيضًا “.

أجاب زياد برجي “مرحباً، لو علمت ما كنت أفكر به لقلت لنفسي، فكل فنان لديه تخيلات تشبهه وتوحدها فِيْ ثقافة. .

وأضاف “ولا تنسوا، نحن لسنا ضعفاء، نحن محترمون، ويتمنون أن يدفنوني، معجبي، فخورون بذلك”.