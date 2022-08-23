عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد زوجته كوليت، بحضور عدد كبير من المقربين والأصدقاء.

ظهرت زوجته فِيْ فِيْديو مع أطفالهما، وسط حشد غفِيْر يحتفل بعيد ميلادها، حيث ترقص الحلاني و “كوليت” على أغنيتها الجديدة “حبيبي ضحك” وأطفالهما “ماريتا” و “الوليد” و. “دانة” مع بعض المدعوين وكذلك تصفِيْق وتشجيع من الحضور.

كَمْا رقص عاصي الحلاني مع زوجته وأفراد أسرته بطريقة كوميدية على إيقاع أغنيته الشهِيْرة “عَنّْدما تكون معي”.

اختارت زوجة الحلاني إطلالة صيفِيْة بسيطة وعصرية، تتكون من قميص أسود بأكَمْام مفتوحة، “جينز”، “شورت”، بالإضافة إلَّى تسريحة ذيل الحصان واستخدام القليل من مستحضرات التجميل.

واختارت الحلاني اللون الأسود فِيْ عيد ميلاد زوجته، فِيْما ارتدت ابنته “دانا” فستانًا أخضر، فِيْما اختارت “ماريتا” فستانًا باللون الوردي الفاتح، وارتدت “الوليد” قميصًا أبيض وسروالًا أسود.

يتكون قالب الكيك للاحتفال من طبقتين، الأولى مغطاة بالفوندان الأبيض، على شكل مستطيل كبير، والثانية على شكل مكعب كبير، ومغطاة أيضًا بالفوندان، مكتوب عليها اسم “كوليت”. طبقة بأحرف من ذهب عليها شمع وشرارات نار. مزينة للاحتفال.

نشرت الفنانة اللبنانية، ماريتا الحلاني، صورة لها مع والدتها، عبر خاصية “الأستوري” على حسابها الرسمي على إنستجرام، مرسلة لها رسالة ترحيب، مسلطة فِيْها الضوء على امتنانها الدائم لله على إعطائها أفضل أم. متمنيا لكَمْ عمرا مديدا وأياما سعيدة.

كَمْا كتب الفنان الوليد الحلاني تحية لوالدته شارك فِيْها متابعوه عبر تقرير “الأستوري” على حسابه الرسمي على “انستجرام”، معلقا “عيد ميلاد سعيد يا أمي أحبك كثيرا”. مع التحية المرفقة بالصورة التي جمعتها خلال الاحتفال.

ووصفت دانة الحلاني والدتها “كوليت” بأنها صديقتها المقربة وأكبر داعم لها، عبر منشور عبر خاصية “الأستوري” على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، شاكرة لها جزيل الشكر على كل ما فعلته من أجل الخير. من العائلة.