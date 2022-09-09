عامر زيان ينتقد تصرفات مايا دياب بحفلهما الأخير.. هذا ما حدث

يبدو أن الخلافات فِيْ الوسط الفني تتزايد يومًا بعد يوم، خاصة بعد أن كشف الفنان عامر زيان عَنّْ كواليس حفلته الأخيرة التي أحياها مع الفنانة مايا دياب فِيْ كازينو لبنان.

وعبر عامر زيان عَنّْ استيائه من تصرفات مايا دياب، منتقدا الأسلوب غير المسؤول الذي اتبعته خلال هذا الحفل، بحسب وصفها.

عامر زيان يرد على الإعلامية هالة المر

وعلقت الفنانة على تغريدة كتبتها الإعلامية هالة المر أشادت فِيْها بإطلالة مايا دياب والرَابِطْ الغنائي الذي قدمته قائلة “لكني نسيت عملي.

وأضاف عامر زيان “كنت حاضراً وكان الناس حاضرين وشاهدوا معًا قمة” الاحترام الكبير “والفن.

وأشار إلَّى أنه كان بجانب أكبر الفنانين، لكن لأول مرة عاملوه بهذه الطريقة، وعلق قائلاً “الفنانون أصحاب التاريخ الأعظم يشاركونهم أجمل الحفلات. لقد فعلوا ما فعلته” مايا “المحترمة. . ” .

مصادر “الفوشيه” تكشف ما حدث فِيْ حفل دياب وزيان!

فِيْ حين أكدت مصادر خاصة لـ “العرب اليوم” أنه عَنّْد توقيع عقود الحفل تم الاتفاق على أن تؤدي مايا دياب صلاتها من الساعة 12 ليلاً حتى الواحدة صباحاً وأن يختتم عامر زيان الحفل.

وأضافت المصادر، أن “مايا دياب صعدت على خشبة المسرح فِيْ المَوعِد المحدد، واستمر غنائها حتى الساعة الثانية فجرا، متجاوزة بذلك الوقت المحدد لها”.

وكشفت مصادر، أن عامر زيان كان منزعجًا جدًا من تصرفات مايا دياب، خاصة عَنّْدما تطور الأمر وتسبب فِيْ انسحاب 80 شخصًا حضروا معها فور بدء علاقتهم الغنائية.

كَمْا تطرق إلَّى محاولات مايا دياب الظهُور بشكل أفضل من نظرائها عامر زيان وجي مانوكيان، سواء من خلال اختيار وضع صورها بشكل منفصل فِيْ إعلانات خاصة للترويج للحفل، واختيار النجمة الإعلامية أنابيلا هلال لتقديمها قبل رَابِطْها الغنائي. فِيْما قدم الصحفِيْ راغب حلاوة زملائها.

واستغربت تلك المصادر من سلوك مايا دياب التي عبرت خلال الحفل عَنّْ أهمية التلاحم بين النجوم، ومحاولتها انتقاد الخلافات التي حدثت بينهما مؤخرا.

ويأمل أن يتم حل الارتباك الذي حدث خلال ذلك الحفل حتى لا يضيف هذا الخلاف إلَّى قائمة الخلافات التي يغضب فِيْها الوسط الفني.