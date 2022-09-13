عامر علي لا أقبل الأدوار المساندة.. ولا أشارك إلا ما هُو ضروري

أعرب الفنان السوري عامر علي عَنّْ سعادته بالصدى الإيجابية التي حققتها مسرحية “Casting” فِيْ الأردن تأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل.

وأوضح علي، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن العرض المسرحي حقق نجاحًا كبيرًا لجمهُور المسرح الأردني، رغم أنه يمس الواقع السوري، إلا أن الجمهُور الأردني تفاعل مع كل التفاصيل التي يمر بها الشعب السوري. ووصل العمل بشكل جيد وحصل على أصداء جميلة.

وكشف الفنان عَنّْ خصائص مشاركته فِيْ مسلسل “الكرزون” الذي يتم تصويره حاليا، إضافة إلَّى مشاركته فِيْ مسلسل “وصايا الصبار” مع المخرج سمير حسين.

وتحدث علي عَنّْ شروطه لقبول العمل الفني، حيث أن الشركة المنتجة قادرة على العمل الفني ليس فقط من حيث راتب الفنان، ولكن من حيث اتجاه العمل ككل، وكذلك جماليات النص.

أما الشخصية فهِيْ لا تشير إلَّى منطقته، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بقدر ما يكون لديه قِصَّة خاصة ؛ لأنه لا يحب الدور الثانوي أو المساعد.

وعَنّْ علاقته بشبكات التواصل الاجتماعي، أوضح أنه ليس بعيدًا عَنّْها، لكنه ليس حاضرًا جدًا، حيث يفضل أن يعيش حياته الشخصية بشكل خاص، على عكس بعض الذين يشاركون أدق تفاصيل الحياة اليومية، وهِيْ كذلك. المستطاع. لكي يشارك جمهُورك صورة عمل أو صورة مع صديق على مستوى Instagram أما بالنسبة إلَّى Facebook، فاكتب ما تجده مهمًا وتريد قوله ؛ لأنه عَنّْدما تكتب الشخصيات العامة شيئًا ما، فإنها تصبح حديث البلد، وهذا مزعج له.