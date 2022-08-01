عام على رحيل انتصار الشراح.. هكذا استذكرها نجوم الكويت

تزامن الأحد 31 يوليو مع الذكرى الأولى لرحيل الممثلة الكويتية انتصار الشراح، وتذكرها نجوم ومشاهِيْر كويتيون بالكلمات والرسائل والعديد من المشاهد من مسرحياتهم.

الفنان الكويتي داود حسين، الذي يعتبر أحد أصدقائه المقربين وزملائه، لم ينس المعلقين، فكتب “فِيْ هذا اليوم … خسرت الكويت وفقدنا كلنا الأخت العزيزة انتصار السراح، إلَّى حدائق السعادة أم”. سالم الفاتحة على روحك الطاهرة رحمك الله “.

وشارك الثنائي فِيْ مسرحية “باي لندن” والتي كانت أحد أسباب شهرتهما فِيْ الخليج والوطن العربي، وحظيت بنجاح كبير مع الجمهُور.

وينطبق الشيء نفسه على الممثل الكويتي عبد الرحمن العقل، الذي نشر أيضًا مقطع فِيْديو يجمع بعض المقاطع النادرة للفنانة انتصار السراح مع زملائها فِيْ أوائل أعمالها خلال مشوارها الفني، وعلق “رحم الله”. أنت يا أم سالم مضى عام كامل على رحيلك أيتها الأخت العزيزة العزيزة الطيبة المخلصه، افعلها معَنّْا وحتى الآن لا يمكن لأحد أن يحل مكانك، مسكنك هُو الجنة إن شاء الله.

نشرت الكاتبة والكاتبة الكويتية مريم عبدالله القلاف رسالة عبر خاصية القِصَّة على انستجرام كتبت فِيْها “مر عام .. السلام على روح لم تفارقني .. السلام على الايام الجميلة التي لم تفارقني … لم أترك مخيلتي … اللهم ارحم موتانا واجعل الجنة مسكنهم “.

ووثقت الفنانة الكويتية الطائف، عبر حسابها على انستجرام، صورة للفنانة انتصار السراح، وعلقت عليها “عام على رحيل الفنانة القديرة انتصار السراح الفاتحة على روحها. . “

وكذلك الفنان شوق الموسوي الذي نشر صورة للمعلق عبر حسابه على انستجرام، وكتب “مر عام وأنت غائب لكن روحك الجميلة ما زالت تحوم بيننا اللهم ارحمنا. عليها واغفر لها واتحدها بالصالحين والصالحين “.

تصدر اسم انتصار السراح الصيحة على تويتر، بعد أن كتب له مئات المتابعين رسائل تدعو للرحمة والمغفرة لنجمه الراحل، كَمْا تذكروا أسماء الأعمال الدرامية والمسرحية التي شاركوا فِيْها، ونشروا مشاهد لها. هم.

توفِيْت انتصار الصراح، صباح السبت 31 يوليو 2022، بعد صراع طويل مع المرض، فِيْ العاصمة البريطانية لندن، عَنّْ عمر يناهز 59 عاما. ودفن جثمانه فِيْ الكويت يوم الجمعة ودفن فِيْ مقبرة الصليبيخات.