عام 2022 ثاني أكثر الأعوام دفئاً على المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تقريرًا عن حالة المناخ في المملكة لعام 2022، كشف أن عام 2022 كان العام الأدفأ في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين.

بيانات من 26 محطة أرصاد جوية

وبحسب التقرير، فقد استند التحليل إلى بيانات 26 محطة أرصاد جوية مأهولة تابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية في 13 منطقة إدارية بالمملكة، تضمنت بيانات مختلفة، من درجات حرارة سطح، وهطول الأمطار، وظواهر الغبار والغبار، وظروف الجفاف.

درجة مئوية أعلى من المعتاد

وأوضح التقرير أن متوسط ​​درجات الحرارة في المملكة لعام 2022 زاد بدرجة واحدة مئوية عن المعدل الطبيعي في العقدين الأخيرين بين عامي 1991 و 2022، مما جعله ثاني أكثر الأعوام دفئًا في المملكة، بينما كان عام 2010 الأكثر سخونة بالنسبة لعام 2010. الفترة بأكملها.

أيام أكثر دفئا

وأظهر التقرير زيادة في عدد الأيام الدافئة وانخفاض ملحوظ في الليالي الباردة عام 2022 مقارنة بالمعدل العادي في جميع أنحاء المملكة، حيث لاحظ التقرير انخفاضاً تدريجياً في عدد الليالي الباردة منذ عام 1985.