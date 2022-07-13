عايدة رياض ترد على منتقدي مشاركتها فِيْ ذبح الأضحية رغم اختلاف ديانتها

كسرت الفنانة المصرية عايدة رياض صمتها بسبب الجدل الذي ثار فِيْ سياق تصريحاتها الأخيرة حول مشاركتها المعتادة فِيْ مجزرة الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، بسبب الاختلاف فِيْ الدين. لأنها مسيحية.

وقالت عايدة رياض، فِيْ تصريحات لـ “فوشيه”، إنه لا فرق بين المسلم والمسيحي لأننا نتشارك فِيْ وطن يجمعهما بالحب، مشيرة إلَّى أنها تشارك بالفعل مع كثير من الناس فِيْ التضحية وأكل الفتات واللحوم. مضيفا هذه المرة أن هذا لا ينقصها ولا يثير الجدل بل هُو شيء طيب.

وذكر أنه لا يعرف سبب هذا الجدل، وترك كَمْا أراد من تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْه، حيث وصفهم بـ “الناس الفارغين”، ثم “لا أريد أن أخاف من الجدل مع الحدود والبلدان “.

ولفتت عايدة رياض إلَّى أن الذبح موجود فِيْ كل الديانات السماوية، وعلقت قائلة “فِيْ ديننا ذبح، أجابوا، وفِيْ كل الأديان نتشارك ونضحي ونجمع كالعادة لنتكلم المتحدث”.

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة أنها تنتظر مَوعِدًا من الشركة المنتجة لمسلسل “الرحلة” لاستئناف التصوير فِيْ الفترة المقبلة، حيث حصلت مؤخرًا على ترخيص ومن المتوقع أن تعود إلَّى نشاطها الفني. . نشاط فِيْ هذا العمل والذي يظهر على إحدى المنصات الرقمية.

وكانت الفنانة عايدة رياض قالت فِيْ تصريحات سابقة إنها لا تمانع فِيْ تصوير شخصيتها فِيْ سيرة ذاتية خلال السنوات المقبلة، رغم أنها أكدت أنها لا تسعى إلَّى ذلك ولا تكتب مذكرات أو تدون. معلومات عَنّْها. الحياة الشخصية للجوء إليها عَنّْد الضرورة على سبيل المثال.

عايدة رياض وضعت شرطًا للفنانة، التي ستجسد شخصيتها فِيْ سيرة ذاتية، وهِيْ أن تكون “فتاة استعراضية” مثل الفنانة نيللي كريم بمظهر مختلف، لكنها على دراية بالعرض والرقص وماذا. يحدث وراء كواليس تلك الحياة.

وعلقت “رياض” بأنها تؤسس لهذا الشرط لنجاح الشخصية، على غرار سيرة الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلَّى أن هناك فترة من حياتها يجب توثيقها ومشاهد حياتها فِيْ بداياتها الفنية معروفة. . .

وتجدر الإشارة إلَّى أن آخر ظهُور فني لعايدة رياض كان من خلال مسلسل “من لا يريد أن يكون عظيماً” الذي عُرض فِيْ السباق الرمضاني قبل السباق الأخير، وضم العمل نخبة كبيرة من النجوم. ومنهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وهدى الأتريبي ودينا فؤاد وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.