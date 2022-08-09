عايدة رياض ترد على منتقدي مشاركتها مع طليق منة عرفة فِيْ فِيْلم جديد

ردت الفنانة المصرية عايدة رياض على الجدل الأخير حول مشاركتها إلَّى جانب محمود المهدي الفنانة الحرة الشابة منة عرفة، فِيْ فِيْلم جديد بعَنّْوان “الفرصة”، حيث تعرضت لانتقادات شديدة بسبب فِيْلم “المهدي”. تعرض الفن وبعض الفنانين للإهانات والشتائم فِيْ وقت سابق.

وأوضحت عايدة رياض، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها لا تعرف من هُو محمود المهدي، وأنه لا علاقة له بأزمته مع الفنانين أو ما قاله بخصوص الوسط الفني، مشيرة إلَّى أن مشاركته فِيْ نشأ فِيْلم La The فِيْلم من دعم الفنانين الشباب، فضلاً عَنّْ حَقيْقَة أن منتج الفِيْلم ليبي وعلاقة جيدة معها.

وأشارت عايدة رياض إلَّى أنها لا تعرف محمود المهدي، وربما تكون قد شاهدته ولم تلتقيه، لأنها بالنسبة لها فنانة شابة غير معروفة ومشاركتها كانت مسألة دعم، مشيرة إلَّى أن الفِيْلم تم تصويره. . قبل عام، وأشار إلَّى طرح ملصقات الفِيْلم الآن، وهُو ما قد يكون قرارًا من قبل المنتج لطرح الفِيْلم فِيْ السوق فِيْ الفترة المقبلة.

وأعربت الفنانة المصرية عَنّْ استيائها من تداول اسمها من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نفته لعدم وجود علاقة له بالتكنولوجيا، مشيرة إلَّى أن اسمها ورد مؤخرًا أيضًا فِيْ قضية نيرة أشرف. وزعم أحد المخرجين أنه تحدث معها وسرب تسجيل صوتي لمشاركتها فِيْ عمل أخرجه، إلَّى جانب نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة، التي قتلت على يد صديقة فِيْ نفس الكلية. على الرغم من أنني لم أقابلها قط.

كشفت عايدة رياض أنها انضمت إلَّى نجوم الفِيْلم الجديد “ابن الحاج أحمد” بطولة الفنانة المصرية شكو، ومعهم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، إخراج معتز التوني.

كشف محمود المهدي، خالٍ من الفنانة منة عرفة، عَنّْ الملصق الرسمي لفِيْلمه الأول “الفرصة” الذي يشارك فِيْه إلَّى جانب الفنانة عايدة رياض، ويضم مجموعة مختارة من الفنانين على الملصق، ومن المقرر عرضه. خلال الفترة القادمة.

وكان المخرج مؤمن نور قد بث اسم عايدة رياض فِيْ تدوينة على حسابه بموقع فِيْسبوك، مؤكدا تورطها مع نيرة أشرف فِيْ عمل فني، وكتب “رحمها الله، كانت نيرة ستصبح نجمة كبيرة وستصبح نجمة كبيرة. لها مستقبل مضيفاً أنه اصطحبها للفنانة عايدة رياض التي فوجئت بها. مع التشابه الكبير فِيْ ملامحه معها، قال لها “سوف تدمر منزلك. نسخة مني وأنا صغيرة”.

وأضاف “نيرة أشرف كانت سعيدة بهذه الكلمات وعبرت عَنّْ فرحتها بمشاعر صبيانية”، وعلق بأنه وعدها بأنه سيجعلها من أشهر مواقع التواصل وأن تكون نجمة يقع خلفها القمر الصناعي. .. القنوات والصحف حريصة على إجراء مقابلة معها.