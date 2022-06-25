عايزة تخلي بشرتك زي الكوريين ضعي كريم النشا الكوري ساعة واحدة وستحصلين على بشرة صافِيْة ونقية

كوريا من الدول التي تشتهر بفتياتها ببشرة بيضاء جميلة خالية من البقع الداكنة، والعديد من الفتيات الأخريات يرغبن فِيْ الحصول على بشرة بيضاء وجذابة خالية من المشاكل الأخرى التي يعانين منها، ولاحظنا أن بعض الفتيات يعانين من البقع الداكنة مشكلة الجلد بالإضافة إلى وجود علامات غير مرغوب فِيْها على وجوههن .. الجلد وهذه المشاكل تجعل الكثير من الفتيات يذهبن لبعض مراكز التجميل التي تعمل على تفتيح الوجه بأجهزة باهظة الثمن، وبعض الفتيات يستخدمن بعض الخلطات والوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة، لكن الخلطات تشتهر باحتوائها على المادة الفعالة التي تسبب حساسية مفرطة فِيْ الجلد.

قد تعاني بعض الفتيات من مشكلة عدم فتح الجلد بعد استخدام المنتجات المباعة فِيْ المحَلْات الأجنبية، والسبب فِيْ ذلك أن هذه المنتجات لا تحتوي على المواد التي يفتقر إليها الجلد ويحتاج إلى إعادة تأهِيْل مثل قلة مختلف وصفة عصير الليمون بالفِيْتامينات من الوصفات الكورية الشهِيْرة التي تجعل البشرة بيضاء كالثلج.

مكونات وصفة كورية لكريم النشا لتفتيح الوجه

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

طريقة عمل وصفة كورية لكريم النشا لتفتيح الوجه