عايض يوسف يستشيط غضبا بعد تسريب أغنيته.. واستغراب من مدة انشغاله فِيْها

غضب الفنان السعودي عايد يوسف بعد تسريب أغنيته التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل.

وقال يوسف “موضوع التسريب لا علاقة لي به، وما حدث إلا أنني عانيت وتأثرت عَنّْدما تم تسريبها. العمل على الأغنية كان طويلاً وامتد 3 سنوات، ولم أتوقع. سيحدث. “بهذه الطريقة”.

وأضافت الفنانة السعودية عبر مقطع فِيْديو “أكثر ما يتعبني هُو الرسائل الكثيرة التي تصلني عَنّْ مديح الأغنية، وأتمنى ألا يتبادلها أصحاب الأغنية ويحتفظوا بها حتى صدور الأغنية رسميًا. .. “

وتحدث عايد أيضا عَنّْ عدم التعليق بعد تسريبه قائلا “لم أتحدث لأن الكلام متعب أكثر من التفكير ولذلك ابتعدت عَنّْ مواقع التواصل”، مشيرا إلَّى أن مَوعِد طرح الألبوم سيصدر بعد شهر. .

وأثارت تصريحات الفنان ردود فعل واسعة فِيْ أوساط الجمهُور، حيث تعاطف البعض معه، واعتبر آخرون هذا التسريب والأصداء المنتجة بمثابة منفعة لصالح نجاح الأغنية.

كَمْا صُدم آخرون من تصريحها بأنها أمضت ثلاث سنوات فِيْ العمل على الأغنية، مع تعليقات تقول “3 سنوات للغناء، لماذا حصلت على درجة البكالوريوس” وأضاف آخر “3 سنوات إذا تركت طفلاً دخل روضة الأطفال، 3 سنوات إذا أجريت بحثًا، فستنشره، 3 سنوات إذا بنيت منزلًا وألغيته وسكنت فِيْه، الآن لديك 3 سنوات تعمل على اغنية او اثنتين ولا حتى البوم أشعر بنفسي فِيْك.

وقال متابع آخر “رحم الله طلال مداح الذي تحرش بزوجته المصرية، وسافرت إلَّى مصر فِيْ يومين، لكنها كتبت أغنية لها وانضمت لها، رن هاتف وسمعت الأغنية وأصبحت مشهُورة. أغنية. عمرك 3 سنوات. “

أحد المتابعين قدم نصيحة لعايد يوسف قائلاً “نصيحتي لك # عايد أن تعجبني هذه الأغنية من أجلك وأتمنى لك مستقبلاً ناجحاً ❤️ لكن ظهُورك المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي (حتى لغرض التبرير) فهذا سيشوه نجاحاتك ويؤثر عليك سلبًا. تعلموا من # راشد الماجد و # عمرودياب، 40 عاما فِيْ الفن، أعمالهم ناجحة ويمكن عد ظهُورهم فِيْ الإعلام بأصابع يد واحدة! “

وتجدر الإشارة إلَّى أن الفنانة الشابة قد رشحت مؤخرًا لجائزة “أفضل فنان سعودي لعام 2022″، فِيْ حفل جوائز بيج آبل للموسيقى 2022.