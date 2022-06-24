عبارات بالانجليزي تويتر

جمل بالإنجليزية Twitter – عبارات عامة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية في الحياة، وهي لكل من يريد الحصول على معلومات عن الحياة، كما أنها تعلمك مبادئ اللغة الإنجليزية وكيفية التحدث بسهولة مع الآخرين باللغة الإنجليزية، حيث إنها جمل واضحة ومعبرة ستجد كل هذه الجمل مترجم متميز عبر موقع اقرأ.

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التعبيرات الإنجليزية للتويتر

جمل بالإنجليزية تويتر – جمل بالإنجليزية تويتر

الأوقات الصعبة سوف تكشف دائما الأصدقاء الحقيقيين.

“كلماتك لا تعني شيئًا عندما تكون أفعالك عكس ذلك.”

“سأقبل صوتك لو استطعت. سأقبل صوتك لو استطعت.

“سأكون بجانبك حتى النهاية. سأكون بجانبك حتى النهاية.”

بينما كنت تنتظر كوكبًا، سيأتي شخص ما ويعطيك مجرة ​​كاملة.

قاتل لحلمك وما هي قيمة الحلم بهذه السهولة والميسرة.

جمل قصيرة باللغة الإنجليزية

جمل قصيرة باللغة الإنجليزية – جمل باللغة الإنجليزية للتويتر

“الحب يبدأ بابتسامة، وينمو بقبلة وينتهي. الحب يبدأ بابتسامة، وينمو بقبلة وينتهي بدموع.”

“من الصعب العثور على أصدقاء جيدين، ومن الصعب تركهم ومن المستحيل نسيانهم. من الصعب العثور على أصدقاء حقيقيين، ومن الصعب تركهم ومن المستحيل نسيانهم.”

“الحياة لغز كبير لا يستطيع حله سوى المتفائلين. الحياة لغز كبير لا يستطيع حله سوى المتفائلين.”

“يمكنك الذهاب فقط بقدر ما تدفع.”

“لا تجهم. أنت لا تعرف أبدًا من يقع في حب ابتسامتك. لا تجهم، فأنت لا تعرف من سيقع في حب ابتسامتك.

“لا تكن مثل الشمعة التي تضيء الآخرين وتحرق نفسها. لا تكن مثل الشمعة التي تضيء الآخرين وتحرق نفسها.

جمل جميلة قصيرة باللغة الإنجليزية

عبارات قصيرة جميلة بالانجليزية – عبارات بالانجليزية تويتر

“لا تندم على ما جعلك تبتسم”.

“في وسط كل صعوبة هناك فرصة. في وسط كل صعوبة هناك فرصة.”

“الأشياء العظيمة لم تأتِ من مناطق الراحة.”

“أنت سبب ابتسامة شخص ما”

“الفشل هو الملح الذي يعطي نكهة للنجاح.”

“أعلم أنني أحمق. لكن حبك هو السبب. أعلم أنني أحمق. لكن حبك هو السبب.

“قصص الحب جميلة لكن قصصنا هي الأفضل”.

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ونقلت الإنجليزية الحزينة

ونقلت حزينة باللغة الإنجليزية – عبارات الإنجليزية للتويتر

“الشك يقتل أحلامًا أكثر من الفشل. الشك يقتل أحلامًا أكثر مما يقتل الفشل.”

لا تدع نشاطك الممتع يتحول إلى التزام أو إدمان.

“أنا ما أنا عليه اليوم بفضل الاختيارات التي قمت بها بالأمس”.

“لا أحد أبدًا أصبح فقيراً من خلال العطاء. لا أحد سيصبح فقيرًا أبدًا بسبب مواهبه.

لا بأس أن أذهب وأكون بعيدًا جدًا عن عيني، لم أتذوق أبدًا حياة سعيدة في وجودك.

الكراهية ليست العدو الأول للحب. بل الخوف. إنه يدمر ثقتك بنفسك. الكراهية ليست العدو الأول للحب. الخوف. إنه يدمر قدرتك على الثقة.

أحب دائمًا أن أنظر إلى الجانب المتفائل من الحياة، لكنني واقعي بما يكفي لأعرف أن الحياة مسألة معقدة. أبحث دائمًا عن الجانب الإيجابي من الحياة، على الرغم من أنني واثق تمامًا وأعرف أن الحياة مسألة معقدة.

أسوأ حزن هو عدم القدرة على تفسير السبب. هل شعرت بهذا أسوأ حزن هو الذي لا يمكنك تفسيره. هل شعرت بهذا من قبل !

تويتر الإنجليزية

Twitter الإنجليزية – عبارات باللغة الإنجليزية Twitter

من ينجح في بناء روحه لن يعود كما كان من قبل.

“لا تتخلى عن أحلامك، المعجزات تحدث كل يوم.”

جمال ؛ لا يتعلق الأمر بالحصول على وجه جميل، بل يتعلق بامتلاك عقل جميل وقلب جميل وروح جميلة. ليس من خلال وجود وجه جميل، ولكن من خلال امتلاك عقل جميل. قلب جميل وروح جميلة

اللهم اغفر لكل ميت لم يجد له من يدعو له

لا توجد أخطاء في الحياة، فقط دروس لا توجد أخطاء في الحياة، فقط دروس.

شخص ما يجلس في الظل اليوم لأن شخصًا ما زرع شجرة منذ زمن طويل.

“إذا قلت الحقيقة، فلا داعي لتذكر أي شيء.” – “إذا قلت الحقيقة، فلا داعي لتذكر أي شيء.”

“كن شجاعًا للدفاع عما تؤمن به، حتى لو كنت بمفردك.”

ونقلت الانستغرام الإنجليزية

اقتباسات إنستغرام بالإنجليزية – عبارات تويتر بالإنجليزية

كل إنجاز عظيم كان يعتبر في يوم من الأيام مستحيلاً. كل إنجاز عظيم كان يعتبر في يوم من الأيام مستحيلاً

من ينجح في بناء روحه لن يعود كما كان من قبل.

لأن الحياة لن تعذرك أبدًا، تعلم المضي قدمًا

أعظم شعور في العالم هو وجود شخص رأى أسوأ ما فيك واستمر في ذلك.

كلمات حب بالانجليزية

كلمات الحب باللغة الإنجليزية – عبارات بالإنجليزية تويتر

أنا أحبك لأنك ما زلت تحبني عندما لا أستطيع أن أحب نفسي.

امراة تفتح قلبها ليحبك. عندما تم كسره بالفعل. هو أشجع من أي شخص تقابله.

انت شمسي . أنت شريان حياتي. أنت السبب الوحيد لجعل حياتي جميلة

أنا لا أعرف أين أنا معك. ولا أعرف ما أعنيه لك. كل ما أعرفه هو أنه في كل مرة أفكر فيها، أريد أن أكون معك.