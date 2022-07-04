عبارات جميلة عن يوم التروية 1443 بالصور

عبارات جميلة ليوم التروية 1443 مع صور مميزة، حيث أن اليوم الثامن من ذي الحجة هُو اليوم المعروف لدى المسلمين والحجاج إلى بيت الله بيوم التروية. يجب على المسلمين أن يعشقوها، فاستعرض باقة من أجملها بالإضافة إلى العبارات الجميلة والمميزة ليوم التروية لعام 1443 كَمْا ذكرنا سابقًا.

عبارات جميلة عن يوم الضياع 1443

ومن أجمل العبارات التي يمكن تبادلها بين عامة المسلمين فِيْ يوم التروية المبارك لعام 1443 ما يلي

الحمد لله الذي جعلنا نصيباً فِيْ يوم الطروجية الذي نقضي به لحظات مباركة بجانب من نحبهم.

فِيْ صباح يوم التروية، أدعو الله أن يروي لك ولكَمْ قلوبنا بإخلاص ولطف، وأن يملأها نورًا وإيمانًا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين.

يا رب، فِيْ يوم سفك الدماء، أسألك باسمك العظيم أن تروي قلوبنا بالإيمان والطاعة، وأن تروي أجسادنا بالصحة والرفاهِيْة، ونمنح أنفسنا الرضا والرضا.

غدا يوم المباح، أرجوك يا الله لا تتركنا معصية بدون مغفرتك، ولا داعي للقلق بغير راحة، ولا يوجد مريض بغير شفاء، ولا يوجد طلب حسن. التي لا تقبلونها لنا وتكرموننا بها يا كريم الأكرم.

أجمل ما قيل فِيْ يوم التروية

يوم التروية من الأيام المباركة والفاضلة التي عمل فِيْها الله – سبحانه وتعالى – العديد من المناصب والإحسان.

ويوم السقاية اللهم اروي عطشنا يوم عطش أعظم، وشربنا من حوض نبيك حتى لا نعطش أبدًا، وانظر وجهك الكريم فِيْ أعالي الجنائن. من النعيم.

أسألك يا الله فِيْ يوم حسن التفكير، بعد طول أناة يا الله، طريق لا تضيقه الحياة، وقلب لا يتلاشى الأمل منه، وفرح لا يذبل ولا يموت.

اللهم يوم الإجازة نسألك أن تروي قلوبنا بالخوف والطهارة وحياتنا بالسعادة والثراء.

اللهم يوم سفك الدماء نسألك أن تمحو قلوبنا برحمتك وحنانك وغفرانك العظيم.

عبارات جميلة ليوم انتشار تويتر

فِيْ يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)، تمتلئ منصة تويتر بعبارات جميلة ومميزة يمكنك مشاركتها مع أحبائك، مثل

اللهم امين يوم التروية اروي قلوبنا بحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وشرب من يده الصادقة الطاهرة بعد التي لن تعطش ابدا .

فِيْ يوم التروية أسأل الله القدير لجميع أحبائي أن يتكلم الله فِيْ قلوبنا بالحق والعدل والإيمان والخير حتى نلتقي به وهُو راض عنا ولا يغضب.

نسألك يا الله يوم التروجية، أعطنا دعوة لا ترفض، وباباً إلى الجنة لا يسد، واجمعنا إلى جماعة سيدنا محمد، الله. صلى الله عليه وسلم.

اليوم هُو يوم الاقناع اللهم اؤتمنك بقلبي فلا تجعل فِيْه غيرك واثق بك لا اله الا الله فاعطني اياه فِيْ الموت وانا ائتمنك مع كل ما أعطيتني، احتفظ بها لي بحفظك، الذين لا تضيعوا الودائع.

كلمات جميلة ليوم 2022

تختلف الكلمات وهناك العديد من الجمل الجميلة التي يمكننا تبادلها مع أحبائنا فِيْ يوم تارويا المبارك. من بين هذه الكلمات الجميلة ليوم ترويا ما يلي

وها نحن اليوم، فِيْ صباح يوم المثابرة، ونتوسل إليك يا الله أن تملأ أوراق الأعمال التي تملأ غفرانك ورضاك ومغفرك وقلوب محبة تنبض بذكرك.

اللهم نسألك يوم التأمل أن تسقي أعيننا بفرح الحياة ووفرة السعادة.

غدا يوم المباحة اسال الله ان يروي لك من يد الحبيب محمد، وبعد غد يوم عرفة تقبل الله منك الحسنات واكثر الادعية وارجع لك بالخير. عيد الأضحى المبارك وأنت بألف خير.

نسألك يا رب يوم التوبة أن تروي قلوبنا الظمآن برحمتك ومغفرتك ورضاك.

عبارات قصيرة ليوم الري

يعتبر يوم التروية من الأيام المباركة التي لها أهمية كبيرة عند الله – عز وجل – لأنها مرتبطة بمناسك الحج. ومن العبارات القصيرة ليوم التروية ما يلي

سبحان الله ورحمته كرمني برسالة يوم التروية. أسأل الله تعالى أن يسقيني وإياك من يد الحبيب مصطفى محمد شرابًا لن ننمو بعده أبدًا.

يا رب، بما أن الأرض العطشى تطفئ من ثقل سحابك، فإني أروي قلوبنا بثقل رحمتك ومغفرتك ورضاك.

اللهم اني عبيدك الذين احبكوا طاعة وصاياك نسألك يوم التأمل ان تخمد قلوبنا بالنور والايمان والرحمة والمغفرة.

نسألك يوم التروية يا الله أن توصل الحجاج إلى بيت الله الحرام فِيْ بركاتك وفِيْ حركتك وفِيْ جوك.

لبيك يا الله ما عندك شريك.

أجمل ما قيل يوم عرفة

يوم عرفة هُو اليوم التالي ليوم التروية، وهُو أطول العشر من ذي الحجة، ومن أجمل ما قيل يوم عرفة

ومن أجمل ما قيل عن يوم عرفة أنه يوم جبر لكل المكسور، فالله جبر لكل من رفع يده إليك ويدعو لك ويستجدي رحمتك وكرمك.

يوم عرفات أكافئك اللهم إني أجازك، لا شريك لك، أجزيك يا ربي، حتى لو لم أكن من بين الناس.

اللهم لا تطوى يوم عرفات إلا إذا غطيت أخطائنا ومحت سيئاتنا وقبلت توبتنا وشفِيْت مرضانا وحررت همومنا وغفرت لموتنا.

اللهم إني أسألك يوم عرفة أن ترحم من تحت التراب، منتظراً منا الدعاء الصادق.

نسألك يا الله فِيْ يوم عرفات العظيم دعوة مستجيبة وعمل مقبول.

عبارات جميلة ليوم التروية 1443 بالصور

يهتم بعض المسلمين بإضافة صور خفِيْة بعبارات جميلة مكتوبة فِيْ يوم التروية. من بين هذه الصور ما يلي

عبارات جميلة ليوم التروية 1443 بالصور. هذا ما تحدثنا عنه فِيْ فقرات هذا المقال، ثم انطلقنا فِيْ هذه السطور للحديث عن أجمل ما قيل فِيْ يوم التروية وكلمات عن يوم التروية 2022، لنكَمْل المقال بجملة. باقة من الصور المميزة مكتوب عليها عبارات جميلة ليوم التروية.