عبارات عن الحياة بالانجليزي

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عبارات عن الحياة باللغة الانجليزية

إذا كنت بحاجة إلى عبارات جميلة عن الحياة، فإليك فقرات مقالتنا التي تضم مجموعة رائعة من العبارات التي تعبر عن الحياة والجمال والحب، وكلها اخترناها باللغة الإنجليزية، يرجى مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك، و بالطبع هذه العبارات مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يرغبون في تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة، تابعهم معنا.

عبارات عن الحياة باللغة الانجليزية

أنت تعيش مرة واحدة فقط، إذا كنت تعيش بشكل جيد، مرة واحدة تكفي

أنت تعيش مرة واحدةإذا عشتها بشكل صحيح، مرة واحدة كافية

الحياة قصيرة، إذا لم تستغلها، فسوف تفوتك الفرصة

الحياة قصيرة. إذا لم تنظر حولك من حين لآخر، فقد تفوتك ذلك

وقتك محدود، لذا لا تستثمر كل هذا في تحسين حياة شخص آخر، استثمره في تحسين حياتك.

وقتك محدود، لذلك لا تستثمر كل شيء في تحسين حياة الآخرين، استثمره في تحسين حياتك

لا تعش السنة بنفس الطريقة 75 مرة، واعتبرها حياة

لا تعيش في نفس العام 75 مرة وتسميها العمر

الحياة تختبرك أولاً، ثم تعلمك الدرس

تضعك الحياة أولاً تحت المراقبة ثم تعلمك الدرس

لا تبكي لأن المحاكمات انتهت، ولكن ابتسم لأنها حدثت

لا تبكي لأن المحاكمات انتهت، ابتسم لأنه حدث

الحياة ليست مجرد استنشاق وزفير، بل هي حالة حزن وسعادة

الحياة ليست مجرد إلهام ورفاهية، بل هي موقف سعيد وحزين

الحياة ليست لإيجاد نفسك. الحياة هي حول إنشاء نفسك

الحياة ليست لإيجاد نفسك. الحياة هي حول إنشاء نفسك

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جمل جميلة قصيرة باللغة الإنجليزية

جمل جميلة قصيرة باللغة الإنجليزية

حياتك ملك لك وليس للآخرين

حياتك لك وليست لك

على أشخاص محددين، سيكون التحديد

يمكنك الذهاب فقط بقدر ما تدفع

مهما كان الظلام، ستشرق الشمس

مهما طال الظلام، ستشرق الشمس

تذكر دائمًا أنه بعد كل شتاء سيأتي ربيع

تذكر دائمًا أنه بعد كل شتاء سيأتي ربيع

كن متفائلا وسوف تنجح

كن متفائلا وسوف تنجح

تذكر أنك ستعيش مرة واحدة فقط

تذكر أنك ستعيش مرة واحدة فقط

اجعلك الشخص الذي يريد الجميع مقابلته

اجعلك الشخص الذي يريد الجميع مقابلته

إذا كان الله معنا فمن علينا

إذا كان الله معنا يمكن أن يكون ضدنا

عبارات إنجليزية عن النجاح

عبارات إنجليزية عن النجاح

يعتقد الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، ولكن العكس هو الصحيح، فالنجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة.

يعتقد الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، لكن العكس هو الصحيح. النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة

لا يُقاس النجاح بالمكانة التي يشغلها الشخص في حياته، بقدر ما يُقاس بالصعوبات التي يتغلب عليها.

النجاح لا يقاس في الموقع، وهو شرط في حياته. فضلا عن الصعوبات التي تغلبت عليها

النجاح هو عندما يشعر الشخص أنه قد حقق هدفًا يريده ويسعى إليه

النجاح هو عندما يشعر الفرد أنه قد حقق هدفًا أراده وسعى إليه

من السهل أن تنجح، لكن من الصعب إدارتها

من السهل أن تنجح، لكن من الصعب إدارتها

عبارات إنجليزية عن السعادة

عبارات إنجليزية عن السعادة

لا تعتقد أن السعادة هي الحصول عليها، ولكن السعادة الحقيقية هي العطاء

لا تعتقد أن السعادة هي أن تأخذها ولكن السعادة حقيقية

السعادة الحقيقية هي عندما تخلق السعادة للآخرين

السعادة الحقيقية عندما تخلق السعادة للآخرين

المتفائل هو الذي يرى السعادة في كل محنة

المتفائل هو من يرى السعادة في كل تجربة.

سعادتنا تكمن في سعادة من نحبهم

سعادتنا تكمن في سعادة من نحبهم

تعتمد السعادة على ما يمكنك تقديمه، وليس على ما يمكنك أخذه

تعتمد السعادة على ما يمكنك تقديمه، وليس على ما يمكنك أخذه

السعادة لها نواح كثيرة، لكننا لا نسعى إليها

للسعادة مسارات عديدة، لكننا لا نسعى إليها

السعادة ملك فقط لأولئك الذين يسعون إليها بصدق

السعادة ملك فقط لأولئك الذين يسعون إليها بصدق

تعابير اللغة الإنجليزية على الابتسامة

تعابير اللغة الإنجليزية على الابتسامة

كم هو جميل أن ترى ابتسامة طفل، إنها ابتسامة بريئة تنبع من القلب

من الجميل أن ترى ابتسامة طفل، إنها ابتسامة بريئة تنبع من القلب

إذا كان لديك ابتسامة واحدة فقط، فامنحها للأشخاص الذين تحبهم ولا تنغمس طوال الوقت

إذا كان لديك ابتسامة واحدة فقط، فامنحها للأشخاص الذين تحبهم ولا تغضب طوال الوقت

الابتسامة مفتاح سري يفتح القلوب

الابتسامة هي مفتاح سري يفتح القلوب

الابتسامة من أجمل الهدايا التي لا تنسى.

تبقى الابتسامة هي أفضل الهدايا ولا تنسى أبدًا

الابتسامة الصادقة أفضل من الضحك المزيف

الابتسامة الصادقة أفضل من الضحك المزيف

يجب على الشخص أن يُظهر ابتسامته لكل شخص يقابله، حتى لو كان أعداءه

يجب على الشخص أن يُظهر ابتسامته لكل من يقابله حتى لو كانوا أعدائه

حكم اللغة الإنجليزية على الحياة

حكم اللغة الإنجليزية على الحياة

أنت تفهم الحياة فقط إذا نظرنا إلى الوراء، ولكن يمكنك فقط أن تعيشها وأنت تتطلع إلى الأمام

لا يمكن فهم الحياة إلا من خلال النظر إلى الوراء، ولكن لا يتم عيشها إلا بالنظر إلى الأمام

لا يمكنك إيقاف الأمواج ولكن يمكنك تعلم السباحة هكذا هي الحياة في بعض الأحيان لا يمكنك التحكم في ما يحدث لك ولكن يمكنك دائمًا التحكم في ردود أفعالك

لا يمكنك إيقاف الأمواج ولكن يمكنك تعلم السباحة. هذه هي الحياة. في بعض الأحيان لا يمكنك التحكم في ما يحدث لك، ولكن يمكنك دائمًا التحكم في رد فعلك

شئنا أم أبينا، الحياة لعبة، لأننا دفعنا التذكرة

شئنا أم أبينا، الحياة لعبة، لأننا دفعنا التذكرة

الحياة هي ما حدث لك حقًا عندما كانت لديك خطط أخرى

الحياة هي ما حدث لك حقًا عندما كانت لديك خطط أخرى

خطاب باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية في الحياة

خطاب باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية في الحياة

الحياة مليئة بالقمم والوديان، فلا تدع القمم ترتفع أكثر من اللازم والوديان منخفضة للغاية

الحياة مليئة بالقمم والوديان، لا تدع القمم ترتفع أكثر من اللازم، فالوديان منخفضة للغاية

الرجل الذي يجرؤ على إضاعة ساعة من الوقت لم يكتشف بعد قيمة الحياة

الرجل الذي يجرؤ على إضاعة ساعة من الوقت لم يكتشف بعد قيمة الحياة

الحياة مثل طريق قصير، لذلك لا تتعجل ولا تقلق وابحث عن السعادة على طول الطريق

الحياة مثل طريق قصير، لذلك لا تتعجل ولا تقلق وتأكد من أنك تجد السعادة على طول الطريق.

الحياة لا تتطلب منا أن نكون الأفضل، بل أن نبذل قصارى جهدنا

الحياة لا تتطلب منا أن نكون الأفضل، لكنها تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا

لديك حياة واحدة فقط لتعيشها، إنها حياتك، افعل ما تريد، افعل ما بوسعك لتعيشها على أكمل وجه

لديك حياة واحدة فقط لتعيشها، إنها حياتك، افعل ما تريد، افعل كل ما في وسعك لتعيشها بشكل كامل

التعبيرات الإنجليزية عن الجمال

التعبيرات الإنجليزية عن الجمال

إذا كان الجمال يجذب العيون، فالأخلاق لها القلب

إذا كان الجمال يجذب العيون، فالأخلاق لها القلب

هناك فرق كبير بين أن تحبها لأنها جميلة وأن تكون جميلاً لأنك تحبها.

هناك فرق كبير بين أن تحبها لأنها جميلة وأن تكون جميلة لأنك تحبها.

الثقة بالنفس للمرأة تمنحها جمالاً جميلاً

ثقة المرأة بنفسها تمنحها جمالًا خاصًا

لكي تكون جميلاً هو أن تكون على طبيعتك، ليس عليك أن تقبل الآخرين، عليك أن تقبل نفسك

أن تكون جميلاً هو أن تكون على طبيعتك. لست بحاجة إلى أن يتم قبولك من قبل الآخرين. عليك أن تقبل نفسك

الروح الجميلة في الجسد الجميل هي مثال الجمال

النفس الجميل في الجسد الجميل هو مثال الجمال