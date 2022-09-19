أجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي 92، يعد اليوم الوطني السعودي من أعظم الأيام في تاريخ السعودية، والذي يحتفل به السعوديين في كل عام، حيث يهتم المواطنين بتبادل أجمل الكلمات والعبارات عن اليوم الوطني السعودي 92، والتي تعبر عن درجة الإعتزاز والمودة لتراب هذا الوطن، ومن أروع ما نشاركه في اليوم الوطني السعودي الجمل الجميلة والخاصة عن اليوم الوطني السعودي 92

تفاصيل العطلة اليوم الوطني 92

تبدأ إجازة العيد الوطني لهذا العام يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 م، الموافق 25 صفر 1444 هـ، كَمْا تمر حتى الخميس، وكذلك يومي الجمعة والسبت، باعتبارهما عطلة رسمية أسبوعية. ومن المتوقع استئناف العمل والدراسة يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 د. ج- الموافق 29 صفر 1444 هـ لجميع العاملين فِيْ القطاعين العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

أجمل عبارات عن اليوم الوطني 92

ومن أجمل عبارات التهنئة والتبريكات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444-2022 ما يلي

بلدي الغالي، وطني الحبيب، بارك الله فِيْك بتاج يزين رؤوس أولادك.

فِيْ اليوم الوطني الـ 92 ؛ أنا فخور وسعيد للغاية بقضاء اثنين وتسعين عامًا منذ تأسيس أعظم دولة.

لجميع الأحباء والإخوة والأسرة والزملاء ؛ أتقدم إليكَمْ بأحر التهاني بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.

أشعر بالفرح والسرور والرغبة فِيْ بذل كل ما لدي من الوقت والجهد من أجل النهُوض وإعادة إحياء هذا البلد الحبيب.

كل عام والمملكة فِيْ أحسن حال، وكل عام ننعم بقيادة عقلانية ووطن آمن وحصن محصن لأبنائه.

كل عام وكل ابناء الامة السَعُودِيْة بخير وفِيْ سلام كل عام وانتم اغلى بلد المملكة العربية السَعُودِيْة.

يوم وطني سعيد لجميع ابناء المملكة العربية السَعُودِيْة يوم وطني سعيد لجميع ابناء المملكة العربية السَعُودِيْة

إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظكَمْ الله ودعمكَمْ، أبعث لمعاليكَمْ بأسمى وأعلى التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الحبيب.

مهما مرت الأيام والسنين سيبقى حبك فِيْ أعماق قلبي وبلدي ولا شيء يغيره ولا يغيره الله يحفظك يا دولة التوحيد.

تعلم السعودية أطفالهم حب الوطن، حيث يحرصون على تقديم أجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي 92 وفاءا لدولتهم والإعتزاز بوطنهم المجيد، والتي تعمل على التي توحد صفوف أبناء المملكة العربيّة السعوديّة في هذا اليوم المجيد.