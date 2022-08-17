عبارات عن يوم التصوير العالمي 2022 كلام جميل عن هواية التصوير ، دائماً ما يتجه كل شخص منا الى ان يخلق ميول بطبيعته نحو الهواية التي يريدها وتتناسب مه ، مما يدفع ذلك الأمر الى أن تنمو الهواية معه يومًا بعد يوم، ومنهم من تسمح لهم الظروف بتطوير أنفسهم في تلك الحياة، وبعضهم لديه العديد من الصعاب تمنعه من ممارسة هوايته ، ويعد التصوير الفوتوغرافي هو أحد الهوايات التي بائت منتشرة في أوقاتنا الحالية ، تابعوا معنا .
عبارات عن يوم التصوير العالمي 2022
في 19 أغسطس، يحتفل العالم باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، فيما يتعلق باليوم الذي تم فيه منح براءة اختراع آلة التصوير التي صنعها العالم الفرنسي لويس داجير، وساعده جوزيف نيبس. يأتي
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تحدث عن التصوير الحلو على تويتر
في اليوم العالمي للتصوير، يهتم البعض بالتعبير عن موهبة وجمال التصوير بكلمات حلوة وجميلة، ومن أجمل الكلمات عن التصوير الحلو عبر منصة تويتر ما يلي
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عبارات عن حب التصوير بالانجليزي
يرغب بعض محبي التصوير في التعبير عن حبهم للتصوير بالإنجليزية، ومن أجمل العبارات عن حب التصوير بالإنجليزية هي كالتالي
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أفضل ما قاله المشاهير عن التصوير الفوتوغرافي
هناك العديد من العبارات والكلمات التي قالها المشاهير ومحبي التصوير الفوتوغرافي عن جماليات هذه الهواية والموهبة، ومن أجمل ما قاله المشاهير عن التصوير في اليوم العالمي للتصوير ما يلي
- يقول جون ميرو “يمكنك رؤية صورة لمدة أسبوع كامل وعدم التفكير فيها مرة أخرى مطلقًا، ولكن يمكنك أيضًا رؤية صورة للحظة والتفكير فيها طوال حياتك”.
- يقول برونو باربي “التصوير الفوتوغرافي هو اللغة الوحيدة التي يمكن فهمها في جميع أنحاء العالم”.
- يقول Henri Cartier-Bresson “ما يعزز المحتوى في الصورة هو الإحساس بالإيقاع والعلاقة بين الأشكال والقيم.”
- ستيف ماكوري “معظم صوري تستند إلى أشخاص، وأنا أبحث عن تلك اللحظة غير المتوقعة، حيث تنبثق الروح وتختبر التجربة على وجه الشخص”.
- يقول Gary Winogrand “يتعلق التصوير الفوتوغرافي باكتشاف ما يمكن أن يحدث في الإطار”. “عندما تضع أربعة جوانب حول بعض الحقائق، فإنك تغير تلك الحقائق.”
كلام جميل عن هواية التصوير
كلام حلو في الحديث عن هواية التصوير الجميلة والرائعة التي تتوقف عندها لحظة وتبقى الصورة شاهدا عليها على مر السنين والعصور، ومن اقوال جميلة عن هواية التصوير في الآتي
|كلام جميل عن هواية التصوير
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عبارات عن يوم التصوير العالمي 2022 كلام جميل عن هواية التصوير ، تعتبر هواية التصوير ضمن الهوايات التي باتت منتشرة في اوقاتنا هذه ، كون العديد من الأشخاص حول العالم دائماً ما يرغبون في تصوير اللحظات الجميلة والمناظر الخلابة للذكرى .