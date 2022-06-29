عباس النوري العصمة بيد زوجتي كانت مزحة.. ولا أخاف من تصريحاتي

أكد الفنان السوري عباس النوري، أن ما قاله عَنّْ موضوع العصمة فِيْ يد زوجته كان مجرد مزحة وليس حَقيْقَة، متمنيا أن يكون الموضوع نفسه، لأنها أكثر اهتماما بهذه المؤسسة. . ما هُو عليه

وأضاف النوري أن زوجته عَنّْود خالد هِيْ الطرف الأكثر اهتماما بعلاقة الحب والزواج بينهما، لأنها تعيش تفاصيل بناء الأسرة. أما بالنسبة للزوج فمهامه تنحصر فِيْ تعبيره “يستجيب لمقاصد المنزل ويلقي بالقمامة”.

وأشار صاحب شخصية “أبو عصام” فِيْ “باب الحارة”، فِيْ تصريحات لمحطة الإذاعة السورية “نينار”، إلَّى أنه لا يخشى تصريحاته، باعتبار أن جوهر عمل الفنانة جزء من الثقافة. كَمْا أن المشهد الثقافِيْ هُو الأكثر تأثيراً فِيْ المشهد الثقافِيْ، مشيراً إلَّى أن المشهد الثقافِيْ السوري يعاني من انقسامات واختلافات وعدائية.

قال إنها تعبر عَنّْ المشاكل العامة والخاصة بشكل حقيقي، وقد تكون جريئة فِيْ نظر البعض، لكنها فِيْ النهاية مجرد رأي خاطئ وصحيح على الأرجح. مع الآخر بحرية.

كان الفنان السوري يأمل فِيْ أن تسمع الناس يشهدون على مستوى تصريحاته الجريئة، باعتبارها خطوة للأمام فِيْ حق التعبير والحرية.

كَمْا تراجع عباس النوري عَنّْد سؤاله عَنّْ رأيه فِيْ التصريحات الأخيرة للفنان وسيم الشبلي، مدير عام شركة الإنتاج الفني “قبند”، حول الدعوى المرفوعة بينهما.

وأوضح الشبلي أن شركة قبند قد فازت بالدعوى المرفوعة ضد النوري وأن الشركة قد عفته عَنّْ الرسوم المالية.

على الصعيد الفني، يواصل النوري حصد نجاح دوره “فوزان” فِيْ مسلسل “معلق” تأليف علي وجيه ويامن حجالي وإخراج سيف الدين السبيعي، حيث تسلط المسرحية الضوء. التغييرات التي حدثت فِيْ الشعب السوري بعد سنوات الحرب من خلال الجمع بين النماذج المختلفة فِيْ ثناياهم رغم تنوع مشاعرهم.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “حارة القبة 2” تأليف أسامة قكاش وإخراج رشا شربتجي، ودارت أحداث المسلسل فِيْ إطار أجواء شامية درامية ممزوجة بالتشويق حول فترة الرحلة. دومينيون بلاد الشام العثمانية خلال القرن التاسع عشر، أبرزت مدينة الشام القديمة ومعاناتها من الفقر والمجاعة والتهجير.

وظهر النوري فِيْ المسلسل باسم “أبو العز هاشم الحبوباتي”.

وأخيراً مسلسل الشامي “أولاد البلد” من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي وإخراج أحمد إبراهِيْم أحمد، ودارت أحداثه خلال فترة انسحاب الجيش العثماني من سوريا، والصراعات التي نشبت. بين الأغوات والقادة الشعبيين للسيطرة على دمشق سياسياً واقتصادياً فِيْ تلك الفترة الزمنية.

وقام النوري بدور شخصية “حمزة القواس” فِيْ المسلسل الذي يعاني من مشاكل مع “شخصية سلوم حداد” ويحاول السيطرة على الخان.