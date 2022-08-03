عباس النوري عَنّْ احتفاله وعَنّْود الخالد بعيد زواجهما الـ 33 الحب لا يموت

اعتبر الفنان السوري عباس النوري “الورشة المسرحية” التي أقامتها وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما برعاية رئيس مجلس الوزراء خطوة نحو أهم إنجاز.

وأضاف النوري فِيْ حديث لموقع “العرب اليوم”، أنه تم سماع كل وجهات النظر لتشخيص حالة الارتباك فِيْ صناعة الدراما السورية، وهذا واجب طبيعي ولا يتطلب أي شكر أو امتنان، ومع الشجاعة يتحدث عَنّْ العيوب، وبدون تلك الجرأة لا يمكن تقديم الحلول. .

وأكدت الفنانة السورية على ضرورة وجود تشريعات وقوانين تعزز وتحفز العمل الدرامي وصناعة المسرح، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاعتراف بوجود عقول استثمارية حتى داخل مؤسسات الدولة التي لها علاقة بالإنتاج ولديها عقلية استثمارية.

كَمْا تحدث عَنّْ شخصيته فِيْ مسلسل “متوقف عَنّْ الإعدام” الذي لاقى ردود فعل إيجابية وقوية، واعتبره نتيجة تضامن وتعاون كبيرين مع الشركاء الذين ساهموا فِيْ خلق شخصية “فوزان”.

وبخصوص الاحتفال بزوجته بالذكرى الـ 33 لزواجهما، أكد أن الحب لا يموت، فهُو أقوى سبب للحياة والإنجاز والنصر، ويجب تقوية الإنسان فِيْ الحب واحترام مشاعر الزوجين. مؤكدا أن علاقته بزوجته الكاتبة عَنّْود الخالد علاقة حقيقية وجميلة ومستمرة، فهِيْ بالنسبة له زوجة وأم ومربية، وهُو دائما على استعداد لمواصلة هذه العلاقة الناجحة وتعزيزها. واحترامه، وهذا الشعور متبادل بينه وبين زوجته لحماية الأسرة.