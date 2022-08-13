عباس النوري يتحدى زوجته عَنّْود الخالد برقص الدبكة

شاركت الكاتبة السورية عَنّْود الخالد، متابعيها، عبر ميزة الأستوري على حسابها على تطبيق “إنستجرام”، مقطع فِيْديو يوثق رقصها الدبكة العفوي مع زوجها الفنان السوري عباس النوري.

وظهر النوري خلال الفِيْديو، مقدمًا حلقة الدبكة وهِيْ رقِصَّة فولكلورية ممسكة بيد زوجته، فِيْما يرقص الثنائي الهزلي على إحدى أغاني الدبكة الشعبية والتراثية.

وشجعت الخالد زوجها على مواصلة حلقة الدبكة ببعض العبارات الشائعة محلياً مثل “يلا الأول” و “حميحة”.

دخل النوري فِيْ تحدي الدبكة خلال الكليب مع زوجته، بطريقة كوميدية ومرحة، لكنه تراجع بأدب من الدبكة، مبررًا خيانته للخالد وافتقاره إلَّى الكفاءة فِيْ الرقص.

احتفل الثنائي قبل أيام بعيد زواجهما الثالث والثلاثين، حيث وثق كل منهما بعض جوانب الاحتفال، حيث سادت البساطة فِيْ الملابس وحتى فِيْ الاحتفالات، حيث أقيمت فِيْ مطعم بسيط، مع كعكة صغيرة مغموسة فِيْ شوكولاتة. ، وكان كل منهم يرتدي قميصًا أبيض وجينزًا أزرق.

وكتبت الخالد على صفحتها الشخصية “33 عامًا والراحة على ما يبدو، الكثير من المرق والكثير، وأنا ممتن لربي على كل شيء، مرقة مرّة قبل حلوة وصعبة قبل السهُولة. بارك الله فِيْك تاجا لبيتي وحياتي وحياة اولادي وتبقى ملكا وباركك عباس النوري “.

وتدفقت تعليقات كثيرة على منشوره من محبي ومتابعي النوري، الذين تمنوا لهم ذكرى زواج سعيدة وحياة سعيدة مليئة بالدفء العائلي.

واعتاد النوري على مشاركة صوره مع زوجته كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على العلاقة الجيدة بينهما واحترامه لها وتقديرها لها.

تحدث النوري مؤخرًا فِيْ مقابلة مع العرب اليوم عَنّْ علاقته بزوجته. وشدد على أن الحب مستمر بينهما، ولا يمكن أن يخفت بريقه، لأنه أقوى دافع للحياة والإنجاز والنصر، ويجب تقوية الإنسان بالحب واحترام مشاعر الشريك.

وأكد أن علاقته بزوجته هِيْ علاقة حقيقية وجميلة ومستمرة، فهِيْ بالنسبة له زوجة وأم ومربية، وهُو على استعداد دائم لمواصلة هذه العلاقة الناجحة وتعزيزها واحترامها، وهذا الشعور متبادل. بينه وبين زوجته لحماية الأسرة.