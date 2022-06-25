عبدالرحمن الزمامي وش يرجع

عبد الرحمن الزمامي، أحد أبرز أفراد عائلة الزمامي، الذي نعى عائلته مؤخرًا بنبأ وفاته فِيْ الخارج، بعد مسيرة طويلة استمرت قرابة أربعة عقود، عمل فِيْ وزارة الدفاع لتوليها. رعاية كرامة الوطن وما هُو السبب الحقيقي لوفاته هُو ما سيقوله لك كَمْا سيوفر لك أهم المعلومات الموجودة عن سيرته المهنية والشخصية من خلال ما ورد فِيْ السطور التالية من هذا مقال مقدم لك.

عبد الرحمن الزمامي –

عبد الرحمن الزمامي هُو رجل عسكري سعودي راحَلْ شغل مؤخرًا منصب مساعد المدير التنفِيْذي فِيْ برنامج التعاون الدفاعي البريطاني السعودي. المملكة العربية السَعُودِيْة. درس علوم الطيران فِيْ المملكة المتحدة، ثم التحق بسرب القوات. وبعد التخرج قضى حياته فِيْ خدمة الوطن والشعب قبل الاستجابة لنداء ربه.

وفاة عبد الرحمن الزمامي

أعلنت مصادر مقربة من الفريق الراحَلْ عبد الرحمن الزمامي نبأ وفاته فِيْ ساعة متأخرة من ظهر أمس الجمعة 24 يونيو 2022 م، مؤكدة أن الوفاة حدثت فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان موجودًا. هناك لتلقي العلاج، بعد معاناته الطويلة من المرض العضال الذي أصابه، ومنعه من خدمة الوطن فِيْ السنوات الأخيرة.

الفريق عبد الرحمن بن عبدالله الزمامي

لا تزال المعلومات المتوفرة عن المتوفى الفريق الركن عبد الرحمن الزمامي نادرة، لكن يمكن تحديد هُويته بناءً على البيانات التالية التي تم جمعها. تحتوي الأسطر التالية على بعض أهم معلومات السيرة الذاتية للزمام

الاسم والنسبة عبد الرحمن الزمامي – إنجليزي عبد الرحمن الزمامي.

اسم الأب عبد الله الزمامي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد ود الزمامي سنة 1955 م.

مكان الميلاد المملكة العربية السَعُودِيْة.

الاقامة الرياض.

تاريخ الوفاة 24 يونيو 2022 م.

مكان الوفاة الولايات المتحدة الامريكية.

السبب والوفاة يعاني من مرض عضال.

الجنسية الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات إجازة فِيْ علوم الطيران العسكري.

ألما ماتر إحدى الكليات العسكرية فِيْ المملكة المتحدة.

عبد الرحمن الزمامي ماذا سيعود

تعود أصول عائلة الزمامي السَعُودِيْة إلى قبيلة الدواسر وهِيْ من القبائل التي أقسمت بالولاء لبيت الصوت منذ بداية الدولة السَعُودِيْة وشاركت معهم فِيْ حروب الملك. عبد العزيز وما دونه.من علمه لتوحيد المملكة، وهُو ما أكده غالبية علماء الأنساب العرب، لكن البعض ذكر أن الزمامي من بني التحيلة الفندل وأنسابهم تمتد إلى بني لام وبين وأبرز العائلات التي ارتبطت بها عائلة الزمامي هِيْ (الحبشي – الشايع المسار – أهل شقراء – الفرهُود – الخزام – شمر – المنصور – آل- كوح – العنجري – العثمان الرشيد – الغانم – العساف).

زمامي من اين

وأكدت مصادر أن أصل عبد الرحمن الزمامي يعود إلى منطقة المزاحمية الواقعة على بعد أربعين كيلومترا غربي الرياض على طريق الطائف، حيث شهد أكبر تجمع لعائلة الزمامي فِيْ المملكة.

أبرز شخصيات عائلة الزمامي

قدمت عائلة الزمامي أسماء معروفة تنشط فِيْ كافة مجالات الحياة العصرية، لا سيما ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، ونواحي الحياة الأخرى، ونذكر الأسماء التالية

العقيد غالب الزمامي مدير ادارة القبول المركزي لخدمة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية.

محمد عبد العزيز الزمامي الذي شغل سابقا منصب قائد شرطة منطقة الرياض.

المرحوم عبدالرحمن الزمامي مساعد الرئيس التنفِيْذي كجزء من برنامج التعاون الدفاعي البريطاني السعودي.

مدرس اللغة الإنجليزية عبد الرحمن بن سليمان الزمامي.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بأبرز شخصيات آل الزمامي نختتم فقرات مقالنا حيث تحدثنا عن أصول الزمامي.