عبدالرحمن بن مساعد يلجم الحاقدين والأغبياء موقفنا من القضية الفلسطينية لم يتغير

ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على الحمقى والكارهين الذين يزعمون أن المملكة غيرت موقفها من القضية الفلسطينية، مستشهدا بموقفه في مقطع فيديو يتحدث فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عن رؤية السعودية تجاه القضية الفلسطينية. إنهاء الأزمة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل.

لقليل الفهم (غباء أو حقد) بلدي العظيمة والمشرفة المملكة العربية السعودية أكثر اتساقًا في موقفها من دعم ودعم القضية الفلسطينية بالأفعال وليس بالأقوال، رغم جحود الجحود والمضحك. منها مطاردة الكارهين .. هذه القضية كانت ولا تزال إحدى مشاكله الرئيسية .. pic.twitter.com/q2un0lefFV

– عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (abdulrahman) 16 يوليو 2022

موقف السعودية من القضية الفلسطينية

وقال الجبير خلال حديثه مع شبكة CNN على هامش زيارة بايدن للسعودية، إن موقف المملكة يتفق وينطلق من المبادرة السعودية لإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه ما لم يتم حل المشكلة فسيكون هناك. لا يوجد نوع. العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وأضاف الجبير أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية لها السيادة على اتخاذ القرارات.

وردا على سؤال حول امكانية توقيع المملكة قال الجبير ان الامر مرهون بحل المشكلة الفلسطينية.

وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً لقليل الفهم (غباء أو حقد) إن بلادي العظيمة والمشرفة المملكة العربية السعودية لها موقف حازم بدلاً من التراجع ودعم القضية الفلسطينية بالأفعال وليس الأقوال رغم الجحود. من الجاحد والمطاردة المضحكة للكارهين. كان هذا الموضوع ولا يزال أحد موضوعاته الرئيسية.

لا يوجد تحالف دفاعي مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، عدم وجود حديث عن تحالف دفاعي مع إسرائيل، وأشار إلى أن قرار فتح المجال الجوي للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق.