عبدالرحمن غريب يكشف حقيقة انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة

كشف لاعب فريق نادي الأهلي جدة الأول لكرة القدم عبد الرحمن غريب، حقيقة صعوده إلى صفوف فريق الاتحاد جدة الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب عبد الرحمن غريب من مغادرة صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد هبوط الراقي للدوري الأصفر.

وأكد عبد الرحمن غريب، في تصريحات عبر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجعي النادي الأهلي، أنه يرفض فكرة الالتحاق بصفوف اتحاد جدة، لإغلاق باب اللعب. في قميص العميد.

مدد عبد الرحمن غريب عقده مع الفريق الأول لنادي الأهلي جدة لكرة القدم حتى يونيو 2025، علما أن الهلال والنصر والاتحاد جدة مهتمون بالتعاقد معه.