عبدالله التركَمْاني ينجو من حادث خطير.. ويوثق احتراق سيارته

نجا الممثل الكويتي عبد الله التركَمْاني من حادث مروع أدى إلَّى حرق سيارته بالكامل وبعض متعلقاته الشخصية.

ووثق التركَمْاني هذه الحادثة بنشر مقطع فِيْديو لسيارته بعد تعرضها لحادث أدى إلَّى إحراقها على الأرض، مؤكدا أنه نجا بأعجوبة من الموت لولا مكالمات والديه وحب زوجته. الأبناء. .

وعلقت الفنانة الكويتية على الصور والفِيْديو قائلة “الحمد لله قدر الله وما أراد أن يفعله .. ما حدث لي اليوم هُو رحمة من الله ورضا وتضرع من والدي (رحمه الله). ).) ووالدتي (حفظها الله)، محبة وحنان ورضا زوجتي وأولادي الصغار “.

وأضاف فِيْ حديثه الذي شجع فِيْه نفسه على طمأنة متابعيه وأصدقائه من الوسط الفني “عَنّْ الحب سنلتقي .. قريبًا فِيْ راحة القدر نسير دون أن نعلم ما هُو مكتوب. المصير، تهدأ بقلب منهك من الأوهام وتعب من الانتظار، أخوك عبد الله عبد الحميد التركَمْاني (بو عبد الحميد). “

تفاعل عدد كبير من النجوم مع هذه الحادثة التي تعرض لها التركَمْاني، أثناء محاولته دعم زميله فِيْ إصابته، وعلى وجه الخصوص الفنانات هِيْا عبد السلام وهِيْفاء حسين وديانا كروزن وسعود بوشهري وزهراء الخرجي وزهراء. عرفات.

كَمْا تمنى الممثل حبيب غلوم لزميله دوام الصحة، مؤكداً أنه يمكن تعويض الخسارة المادية، وعلق قائلاً “حبيبي بو عبد الحميد الورد عَنّْده مال أو أولاد. اللهم أشكرك وأشكرك وحمد الله” على السلامة. . “

أعرب عدد كبير من المتابعين عَنّْ حزنهم لما حدث للممثل عبدالله التركَمْاني، وطالبوه بتجاوز هذه الأزمة والاهتمام بنشاطه الفني، خاصة أنهم يتطلعون إلَّى عرض عمله الجديد، المسلسل “متى الندم لا يعمل “و” ديستوبيا “.

يشار إلَّى أن الفنان عبدالله التركَمْاني يعيش هذه الأيام فِيْ حالة نشاط فني، حيث بدأ تصوير مسلسل “تراج بعد فترة” من تأليف عيسى الحساوي وبطولة جاسم النبهان وعبد الإمام. عبدالله والفنانة هبة الضاري وعدد كبير من الممثلين الكويتيين.

كَمْا يعيش النجاحات التي حققها فِيْ المشهد الفني من خلال العديد من الأعمال التي تم عرضها، ومن بينها مسلسل “الصفحة العاشرة” الذي شاركت فِيْه الفنانة زهرة عرفات ونور فِيْ البطولة، و “حضرات”. مسلسل “الموقف” مع الفنانة هِيْفاء عادل وزهرة الخرجي وعبد الله الدوسري.