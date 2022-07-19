عبدالله الطليحي ينشر صورة مولودته الجديدة.. والنجوم يحتفون بقدومها

احتفل الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله التلاحي بمولودته الجديدة التي تحمل اسم “مريم”، متلقيا رسائل تهنئة ومباركة من نجوم الفن والمشاهِيْر.

ونشر الطليحي صورة له وهُو يحمل مولودته الجديدة وعلق عليها “الحمد لله .. ربي أنعم علي اليوم بزوغ الشمس بفتاة اسمها مريم”.

وبعثت له الفنانة هند البلوشي برسالة قالت فِيْها “طوبى لك يا أخي. وكتبت الفنانة ريم ارحمة “مبروك يا جاك وأنت تربى بكرامة”.

وكان من بين الداعمين أيضا المنفذ السعودي لجين عمران التي علقت “مبروك ماجاك والحمد لله على سلامة والدة ماريا، جعلها الله طفلة سعيدة”. وكذلك الفنانة الشيخة البدر “مبروك الله يحفظها ويربيها بشرفك يا رب”. وكذلك الفنان عبد الله بهمن “مبروك عليك وأنت ترقى بكرامة وأنت تفعلها بين الصالحين. حسنًا، ماذا يسمى

قال الممثل طارق العلي “مبروك يا جاك، لقد قمت بشرفك، وجعله الله من الأحفاد الصالحين”. وكتبت الفنانة فِيْ الشرقاوي “ألف ألف ألف مبروك يا بو شاهِيْن، بعثت بشرفك، وجعلها الله ولادة فرحة”.

تزوج عبدالله الطليحي فِيْ 20 يناير 2016 من ابنة السيد محمد البطني ابنة شقيق مدرب الملاكَمْة الكابتن صلاح البطني. رزقت بابنتها الأولى إلهام فِيْ تشرين الأول 2016، وفِيْ آب 2022 أنجبت ابنها شاهِيْن.

بدأ الطليحي حياته الفنية بالمشاركة فِيْ دور بسيط فِيْ مسلسل The Conflict عام 2010 ككيك بوكسر.

فِيْ عام 2011، استضاف برنامج المسابقة “الوقت ثمن” على قناة MBC 1، وحقق العرض جمهُورًا كبيرًا فِيْ الوطن العربي. فِيْ نهاية عام 2011، قدم البرنامج الغنائي “عرب أيدول”، مع المذيعة أنابيلا هلال، واستمر فِيْ العمل كَمْمثلة ومذيعة.

ومن الأعمال التي شارك فِيْها أيضا “الحب له وقت آخر”، “بنات سكر نبط”، “بين الماضي والحب”، “خواطر محطمة”، “بسمة منال”، “مشاركة قلم” و ” كأن شيئاً ليس “بيت الذل”، “أمينة حاف”، “والدي العزيز”، كَمْا شارك فِيْ عدة مسرحيات منها “الحبوبة”، “العشا”، “بنات و”. طانتال، ولها فِيْلم “الطور” فِيْ السينما. آخر”.