عبدالله المعيوف وش يرجع، يعتبر اللاعب السعودي المشهور والبارز عبدالله المعيوف من اللاعبين المحترفين وفاز بالعديد من الالقاب الدولية وحقق قاعدة جماهيرية واسعة على نطاق كبير بالعالم كونه يلعب حارس في نادي الهلال السعودي لكرة القدم الدولية وحصل اللاعب المحترف والشهير عبدالله المعيوف على جائزة “أفضل لاعب” بكأس السوبر “لوسيل” وحقق الكثير من الانجازات خلال مسيرته الكروية.

عبد الله المعيوف ويكيبيديا

عبد الله المعيوف رياضي سعودي محترف يبلغ من العمر 35 عامًا. ولد في الرياض في 23 يناير 1987 م. نشط كحارس مرمى أساسي في الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم. كما مثل السعودي الأخضر في عدة مناسبات دولية. التحق بنادي الهلال عام 2002 م، ومثّل مجموعات الشباب والرجال. مسيرته الاحترافية التحق بالنادي الأهلي جدة بين عامي 2009 و 2016 قبل أن يعود رسميًا إلى الهلال الذي حقق معه العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

سيرة عبدالله المعيوف

وتتميز المسيرة الكروية للاعب عبدالله المعيوف بتمثيله للفريق الأول حيث تم اختياره ضمن قائمة حراس المنتخب السعودي الذي شارك في مونديال روسيا عام 2022. تتضمن المرحلة أهم البيانات عن سيرة عبدالله المعيوف وهي

اسم عبدالله المعيوف الكامل عبدالله ابراهيم المعيوف.

اسم الأم غير معروف.

المشهور عبدالله ابراهيم المعيوف بالانجليزية “عبدالله المعيوف”.

تاريخ الميلاد 23 يناير 1987 م.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

يقيم حاليا الرياض – المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدرجة العلمية لا توجد معلومات متاحة.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة رياضي – لاعب كرة قدم.

مركز اللعب حارس المرمى.

النادي الحالي الهلال السعودي.

رقم القميص المعيوف يلعب القميص رقم (1).

طول الخادمة 187 سم.

وزن المعيوف 83 كغ.

سنوات من النشاط بدأ عارف نشاطه في عالم الإخراج عام 2008 م – حتى الآن.

عبدالله المعيوف وش يرجع

يعود عبد الله المعيوف إلى السلالة القبلية لبني شمر، القبيلة العربية الأصيلة التي تعود أصولها إلى حائل في منطقة نجد التقليدية في وسط شبه الجزيرة العربية. من تحالف عدة عشائر منذ أكثر من خمسمائة عام شمل عشائر (عبدة الطائي – أسلم – الزوبع). وتختلف قبائل الشمال عن قبائل الجنوب، وما يوحدهم إلا النسب وعائلة المعيوف في المملكة العربية السعودية تنحدر من فخ الزرنان، ثم من النصف، ثم من الصعب، ثم من مطير.

من هي زوجة عبدالله المعيوف

زوجة عبدالله المعيوف حارس الهلال والمنتخب السعودي الأول، مجهولة في وسائل الإعلام، وتؤكد مصادر إعلامية مقربة من المعيوف أنه متزوج لكنه رفض الخوض في تفاصيل حياته الخاصة أمام الجمهور والمتابعين. كان معها منذ عدة سنوات ولديه أطفال.

عبد الله المعيوف شيعي

ينحدر عبد الله المعيوف من عائلة تعتنق الدين الإسلامي، لكن حقيقة عقيدته الطائفية ما زالت بعيدة المنال على وسائل الإعلام. الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن طريقة العبادة، والتي بدت جلية من غالبية منشوراته من خلال حساباته الرسمية وبياناته الإعلامية المختلفة.

عبد الله المعيوف من ابرز اللاعبين والمشهورين بكرة القدم بالمملكة العربية السعودية ويرجع اصل عبد الله المعيوف الى قبيلة لبني شمر والتي ترجع هذه الثبيلة الى منطقة حائل بالسعودية وانه لم يصرح اي معلومات عن حياته الزوجية وهو من افضل اللاعبين بكرة القدم ويلعب حارس مرمى بنادي الهلال السعودي.