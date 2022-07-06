عبدالله بالخير يكشف تفاصيل عَنّْ طفولته المتمردة

وتحدث الفنان الإماراتي، عبدالله بالخير، عَنّْ طفولته وجوانب خفِيْة من حياته الشخصية لم يكشف عَنّْها من قبل، إضافة إلَّى حياته المهنية والتجارب التي تراكَمْت طوال مسيرته الفنية.

وكشف بلخير خلال إقامته ضيفا على برنامج ABtalks مع الوسيط الإماراتي أنس بخاش أنه شخص متمرد يحب تجديد نفسه ومتابعة الموضة العالمية، وهِيْ سمات اكتسبها من طفولته المؤذية. كَمْا أنه يكره التقييد، مؤكدًا كراهِيْته لتوجيه “افعل هذا ولا تفعل هذا”.

بالطبع، لا بد أن أفعال عبد الله بلخير، التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها خارجة عَنّْ المألوف، قد عرّضته للنقد، حتى عَنّْدما تعرض لإثارة الفتنة من قبل إخوانه.

فِيْما يتعلق بشخصيته المتميزة، تمكن البخير من اتباع سياسته الخاصة لخلق شخصية فريدة تجمع بين الطرازين الشرقي والغربي. لقد أحب تقليد الغرب كثيرًا، مما عرّضه فِيْ كثير من الأحيان للعقاب.

وأشار بلخير إلَّى أنه عوقب من قبل والدته الشيخة سناء بنت منى آل مكتوم على ملابسه الغربية، ولم تكن تريده أن يقلدها، قائلة “أحببت الموضة الأمريكية وسراويل تشارلستون، وأذكر الشيخة سناء، رحمها الله، كانت تأخذ هذه الملابس وتقطعها، ذات السلاسل وما شابه ذلك “.

بعد العقوبة، أعطتها والدتها مبلغًا من المال لشراء ملابس جديدة مقابل الملابس التي صنعتها ؛ مما تسبب فِيْ مزيج من الطراز الغربي والشرقي.

وعَنّْ حياته الأسرية، أوضح بلخير أنه كان قريبًا من والدته فِيْ طفولته، لأن والده كان يتنقل باستمرار بين الكويت ودول أخرى للعمل.

وأشار بلطف إلَّى أنه لم يعيش فِيْ حالة اكتئاب، وأنه كان يفعل دائما الأشياء التي يحبها، وأنه لا يشعر بالحزن أو الندم إذا كانت بعض أفعاله مخيبة للآمال، فهُو مقتنع بأنه عمل بجد. فِيْ جميع أفعاله، وفِيْ حال شعر بشعور سيء، فإنه يميل إلَّى تشتيت انتباهه عَنّْ طريق القراءة أو القراءة أو المشاركة فِيْ أنشطة أخرى.

وعَنّْ الشعور بالسعادة الذي يصاحبها، أكدت الفنانة الإماراتية أنه يدفع بنفسه دائمًا ليكون سعيدًا، ودائمًا يشكر الله على هذه النعمة، ويحاول أيضًا تنفِيْذ حالة السعادة هذه بطريقة عملية فِيْ كل تفاصيله. الحياة. حياته ويفعل كل ما يشاء ويرضيه.