عبدالله بوشهري شيعي ام سني؟، يعد عبد الله بوشهري من الشخصيات اللامعة في الوطن العربي، والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية التي كان نجاح واسع وكبير في الساحة الفنية، استطاع عبدالله بوشهري أن يكسب قلوب الكثير من الأشخاص من كافة الوطن العربي، حيث عرف عن أعماله التي نالت على اعجاب الكثير، ويعرف عنه أنه شخصية كوميدية، مما يكثر التساؤلات حول عبدالله بوشهري شيعي ام سني.

عبدالله بوشهري شيعي ام سني

يعد عبد الله بوشهري أحدى الشخصيات الفنية المشهورة في دولة الكويت، كما أنه قدم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية التي من خلالها نال على إعجاب الكثير من الناس، والذي يمكن ان تعرفه عن عبدالله بوشهري شيعي ام سني،عبدالله بوشهري يعتنق الديانة الاسلامية، وهو مسلم سني، وليس شيعي كما يشاع عند الكثير.

من هو عبدالله بوشهري ويكيبيديا

عبدالله بوشهري شخصية ايرانية النسية يقيم في الكويت منذ فترة ، يبلغ من العمر 36 سنة، عاش وترعرع مع عائلة فنية منذ صغره، فهو شقيق محمود بو شهري بدأ عبدالله بوشهري عمله الفني عام 2004 عند مشاركته في مسلسل اللقيط، والذي كان له أثر كبير في نجاحه الفني، وأصبح من الفنانين المشهورين على المدى الواسع، كما وشارك الفنان عبدالله بوشهري العديد من الاعمال الفنية الرائعة وحظي بإشادة الجمهور كأجمل الشخصيات الرومانسية، حيث أن ديانة عبدالله بوشهري مسلم سني وليس شيعي كما يشاع من قبل الكثير.

من هي زوجة عبدالله بوشهري

زوجة عبدالله بوشهري من خارج الوسط الفني وتعمل مصممة أزياء وهي إيمان الفلامرزي إماراتية الجنسية ، أنجب منها بنت وتبلغ من العمر خمسة أعوام، وابنه الثاني محمد، لم يبلغ من العمر سوى شهور، جعل عبدالله بوشهري حياته بعيدة عن الاعلام، حيث لا يوجد الكثير من المعلومات حول حياته الشخصية رغم شهرته الواسعة في عالم الفن.

عبدالله بوشهري، شخصية إيرانية يقم في الكويت، يعيش مع عائلة فنية كبيرة، قدم العديد من الأعمال الفنية الراقية، ويعتنق الديانة الاسلامية، وعبدالله بوشهري شيعي ام سني ، حيث أنه سني وليس شيعي.