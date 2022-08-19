عبدالله رشدي السيرة الذاتية

سيرة عبدالله رشدي حيث يعتبر الشيخ عبد الله رشدي من أشهر الشخصيات فيما يتعلق بالوعظ الإسلامي ومقارنة الأديان، لذلك يتمتع بشهرة واسعة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتحديداً في مصر، لذلك سنتعرف من خلاله على، في بالإضافة إلى سيرته الذاتية، سنتناول أيضًا رابط حسابه الرسمي على منصة Instagram.

من هو عبدالله رشدي – ويكيبيديا

عبد الله رشدي، داعية إسلامي مصري وإمام وخطيب بمسجد السيدة نفيسة بوزارة الأوقاف المصرية، حيث ولد عبد الله رشدي في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية. حصل على الدكتوراه في الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وتفوق عبد الله في المقارنة بين الأديان، مما جعله يحظى بشهرة واسعة.

سيرة عبدالله رشدي

يمكنك التعرف على سيرة عبدالله رشدي من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عبد الله محمد رشدي السعداوي.

الإسم المستعار عبدالله رشدي.

تاريخ الميلاد 3 فبراير 1984 م.

العلامة الفلكية برج الدلو

مكان الميلاد قرية جيف / مركز إتاي البارود البحيرة / جمهورية مصر العربية.

الاقامة العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المهنة داعية وخطيب إسلامي بوزارة الأوقاف المصرية.

المؤهلات بكالوريوس في الدعوة الإسلامية، بكالوريوس في الشريعة الإسلامية.

ألما الأم كلية الدعوة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون بالأزهر.

اللغة الأم العربية الفصحى.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة المصرية.

سنوات من النشاط بدأ نشاطه الدعوي في عام 2011 ويستمر حتى الآن.

هل تزوج عبدالله رشدي

نعم؛ عبد الله رشدي متزوج منذ فترة طويلة، لكن زوجته غير معروفة في وسائل الإعلام. فهو من أكثر الشخصيات محافظة فيما يتعلق بحياته الشخصية، فهو من عائلة مصرية محافظة للغاية، ولا يدلي بأي تصريحات عن حياته الشخصية على الإطلاق.

قصة جيهان العراقية مع عبدالله رشدي

منذ فترة، غادرت امرأة تدعى جيهان العراق عبر حساب يحمل نفس الاسم على منصة فيسبوك بزعم أن عبدالله رشدي اعتدى عليها بعد أن وعدها بالزواج، وانتشرت تلك القصة واكتسبت شعبية كبيرة بين الكثيرين، الأمر الذي دفع عبد الله رشدي. للتعليق والكتابة

اهم برامج ومناظرات عبدالله رشدي

تتمثل أهم برامج ومناظرات الشيخ عبدالله رشدي في النقاط التالية

تقديم برنامج الكلمة النهائية.

عدد من المناظرات مع العديد من المشايخ عبر قناة الفجر الفضائية.

برنامج ديني على قناة الشباب.

برنامج عبر الصحة والجمال.

عدة مناظرات بينه وبين إسلام البحيري.

مناظرات عبر قناة القاهرة والناس.

إنستغرام عبدالله رشدي

للخطيب والإمام والخطيب الإسلامي بمسجد السيدة نفيسة الشيخ عبد الله رشدي، حسابات رسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومن أهم وأبرز هذه الحسابات حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يمتلك عبد الله رشدي أكثر من 350 ألف متابع، ويمكن زيارة حسابه مباشرة “”.

هكذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال السيرة الذاتية لعبدالله رشدي، والذي تعرفنا من خلاله على الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، بالإضافة إلى سيرته الذاتية والرابط إلى حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.