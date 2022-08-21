عبدالمقصود خوجة أحد رموز الأدب السعودي مؤسس الإثنينية الشهيرة

لطالما كان الكاتب عبد المقصود خوجة رمزا في تاريخ الأدب العربي والسعودي.

فيديو | وفاة الكاتب عبد المقصود خوجة .. رمز الأدب السعودي والعربي ومؤسس الازدواجية الشهيرة. #day_news #الإخبارية pic.twitter.com/SNJiIuCGvW

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

صاحب سيرة عطرة.

نعى العديد من الكتاب والكتاب والمفكرين عبدالمقصود خوجة، الذي توفي أمس السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا، في مستشفى أمريكي، وتحدثوا عن سيرته العطرة ومسيرته الأدبية المزدحمة، طالبين الرحمة والمغفرة.

وقال عبد العزيز التويجري الرئيس التنفيذي السابق للإيسيسكو في تغريدة على حسابه على تويتر “نبأ وفاة أخينا العزيز الكاتب ورجل الأعمال الشهير صاحب الاثنين الشيخ عبدالمقصود خوجة”. مستشفى بأمريكا .. يرحمه الله ويغفر له ويسكنه. نحن لله ولي. سنعود إليه “.

وناشد بضرورة نقل جثمانه في أسرع وقت ممكن إلى المملكة ليدفن في مكة المكرمة مسقط رأسه.

في حين أعرب الشاعر جاسم الصحيح عن أسفه قائلاً “أقدم التعازي للأمة على وفاة أحد ركائز الثقافة الوطنية، مؤسس الملتقى المنثي أ. الرحمة والمغفرة.

فيما قال الكاتب والمدون محمد توفيق الأزرق “مات الله برحمه الله رجل الأدب والأعمال والإنسانية الشيخ عبدالمقصود خوجة الذي التقيته من خلال علاقته بجدي الكاتب طاهر الزمخشري، لقد اشتركت معه منذ 9 سنوات في مشروع لإحياء إرث الزمخشري من خلال ازدواجيته بعد أن التقيته في جمعية إبصار خلال فترة إدارتي “.

أما مدير نادي القصيم الأدبي الدكتور حمد السويلم فقال “توفي عبدالمقصود خوجة الذي مثلت اثنتانه مؤسسة ثقافية فاعلة ومؤثرة ومثرية”.

وأضاف “كان لدينا كتاب صنعوا الثقافة، وكان لدينا أمراء وأثرياء وأعيان صنعوا المثقفين، وكان خوجة – رحمه الله – في طليعة الرجال الذين كانوا يكرمون ويشجعون العلماء والأدباء. “

سيرة عبد المقصود خوجة

ولد عبدالمقصود خوجة بالمملكة عام 1936، حيث درس في مدارس الفلاح بمكة المكرمة، وأكمل تعليمه في المعهد الإسلامي العربي بدمشق، وشغل فيما بعد عددًا من الوظائف الحكومية مثلها. من خلال عمله كمندوب في الديوان الملكي في بيروت ومدير الإذاعة والصحافة والمطبوعات بجدة قبل استقالته من العمل الحكومي نحو ريادة الأعمال عام 1964.

التأسيس الاثنين

تألق اسم عبد العظيم خوجة في سماء الثقافة والأدب، حتى ارتبط اسمه بما يسمى “الثنائية”، وهي المنصة التي تجمع رموز الفكر والمعرفة تحت سقف واحد كل يوم اثنين.

وبفضل كرم خوجة ومثابرته في رعاية الملتقى الأدبي الذي عقد في منزله يوم الاثنين لمدة أربعة عقود، أصبح تكريما لرجال جلالة الملك والفكر العربي داخل المملكة وخارجها.