عبدالوهاب السياف انستقرام، يعتبر رائد الاعمال المشهور والبارز السعودي عبد الوهاب السياف من الشخصيات اللامعة التي اكتسبت شهرة ونجاح كبير في المملكة العربية السعودية كما ان رجل الاعمال عبد الوهاب السياف عمل بالكثير من المناصب المرموقة والبارزة بالمجال الإداري والاستثماري بالمملكة العربية السعودية ومتزوج من الناشطة السعوديةالمشهورة واللامعة عبر منصات السوشيال ميديا سارة الودعاني.

من هو عبدالوهاب السياف ويكيبيديا

عبد الوهاب السياف رجل أعمال سعودي الجنسية. ولد في المملكة العربية السعودية وتحديداً منطقة القصيم عام 1985 م. يبلغ من العمر 37 عامًا، اعتنق الإسلام ويقيم في مدينة الرياض. وما زالت حتى هذه اللحظة تزوجت من الناشطة السعودية سارة الودعاني، وانتشرت صور كثيرة له برفقة زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على آلاف الإعجابات.

سيرة عبدالوهاب السياف

فيما يلي نستعرض أهم المعلومات الشخصية عن رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف

الاسم الكامل عبد الوهاب سليمان الصياف العنزي.

الاسم الانكليزي عبد الوهاب سياف.

الاسم المستعار هوبي المبارز.

الكنية ابو سعد السياف

مكان الميلاد القصيم، السعودية.

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر من المرجح أن يكون عمره في العقد الثالث من عمره.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

القبيلة من قبيلة تميم.

الجنسية سعودي الجنسية.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المهنة رائدة أعمال، ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مجال العمل يعمل في شبكة التجارة الإلكترونية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة سارة الودعاني.

مهنة الزوجة مدوّنة وخبيرة تجميل.

سنة الزواج 2022 م.

عدد الأطفال طفلان “ولد وفتاة”.

من هي زوجة عبدالوهاب السياف

زوجة عبد الوهاب السياف هي الناشطة وصانع المحتوى وخبيرة التجميل “سارة الودعاني” وتحمل الجنسية السعودية. ولدت في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في محافظة الأحساء، في التاسع عشر من أبريل عام 1991 م، وتبلغ من العمر 31 عاماً، وتقيم مدينة الرياض، وتعتنق الدين الإسلامي. اشتهرت في مجال المكياج وعالم الموضة والأزياء، وتصنف على أنها أشهر خبيرة تجميل في المملكة، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية في مجال المكياج والأزياء، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من خلال مشاركتها المتميزة.

حقيقة طلاق عبدالوهاب السياف وسارة الودعاني

الخبر المتداول عن طلاق عبد الوهاب السياف وسارة الودعاني كاذب وغير صحيح عند تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الناشطة سارة الودعاني عبر حساباتها الشخصية أن كل الأخبار المتداولة عن انفصالها عن زوجها عبدالوهاب السياف مجرد إشاعات لم يتم الإعلان عنها رسميًا. سرعان ما نفت سارة هذا الخبر وأكدت أن علاقتها بزوجها مستمرة حتى يومنا هذا.

عبد الوهاب السياف انستقرام

لم يتم التعرف على حساب Instagram الخاص بالشاب السعودي عبدالوهاب السياف حتى هذه اللحظة، ويعتقد أنه ليس لديه أي حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن متابعة صورها ومقاطع الفيديو مع زوجها، بالإضافة إلى العديد من صورها مع أطفالها، ويمكن متابعة حساب سارة الودعاني مباشرة “”.

يعد رجل الاعمال عبدالوهاب السياف من الشخصيات البراقة واللامعة في المملكة العربية السعودية ويبلغ من العمر حوالي 37 سنة وتزوج من الناشطة الاجتماعية السعودية وخبيرة التجميل سارة الودعاني والاخبار التي تتداول حول طلاقهم كلها مجرد اشاعات ولا صحة لها من الأساس.