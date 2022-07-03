عبده يحيى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كشف عبده يحيى، أول لاعب في فريق غزل المحلة لكرة القدم، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.

وأكد لاعب غزل المحلة في تصريحات متلفزة عبر برنامج المباراة مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، عدم وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار إلى أنه يبذل كل ما في وسعه مع فريق غزل المحلة لكرة القدم هذا الموسم لتحقيق البطولة وإنهاء الدوري في مركز متقدم.

وأوضح يحيى أن أول فريق كرة قدم لنادي غزل المحلة شارك في كأس الرابطة منذ البداية من أجل الفوز بالبطولة، ليكون أول فريق يحققها في نسختها الأولى.