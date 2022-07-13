عبد الحفيظ التضحية ستكون كبيرة من أجل الظفر بلقب الدوري

علق سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للفريق الأول بالنادي، على فوز الأحمر على المستقبل.

نتيجة مباراة الأهلي والمستقبل

وتغلب النادي الأهلي على المستقبل، برصيد أربعة أهداف، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري.

يعلق عبد الحفيظ على فوز الأهلي على بيراميدز

وقال عبد الحفيظ “فزنا بمباراة مهمة للغاية وأنا سعيد بالروح التي خرج بها اللاعبون”.

وعن رسالة سواريس للاعبين قال “طلب منهم الهدوء وإحراز المزيد من الأهداف بين الشوطين”.

وأضاف “حاولنا منع إصابة المزيد من اللاعبين، لذلك طلبنا منهم توخي الحذر وعدم التهور أو الاستعجال”.

ماذا قال عبد الحفيظ عن اقتحام الأهرامات

وبشأن مباراة بيراميدز، أكد أن النادي الأهلي لديه مباراة حاسمة في طريقه للدوري أمام فريق سيليست يوم السبت المقبل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن فوز الأهلي اليوم منحهم المزيد من التفاؤل قبل المباراتين الحاسمتين أمام بيراميدز والزمالك.

وتابع “نحن نتدرب بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وسندخل ميدان اللعب يوم الجمعة، لكن مباراة الزمالك سيكون لها ملعب مغلق اعتبارًا من 19 يوليو.”

وأكد “هدفنا بطولة الدوري والتضحية ستكون كبيرة للفوز بهذا اللقب، ونراه في كثير من الصعوبات التي نواجهها”.

وتابع “هدفنا الأساسي هو الفوز بلقب الدوري مهما كانت الظروف أو الصعوبات أو المبررات، واليوم رأينا عودة عبد القادر بعد الإصابة، وسيعود المزيد من المصابين في الفترة المقبلة”.

وتوقع عبد الحفيظ أن يصل يوم 30 أغسطس والأهلي بطل الدوري لأنهم يستحقونه.

وختم “اللاعب المناسب للأهلي هو الذي يستطيع تحمل الضغط ويجعله أقوى وأكثر صلابة، بينما من لا يتحمله لا يستحق أن يرتدي القميص الأحمر”.

حجم إصابة ثلاثي الأهلي

وأوضح عبد الحفيظ أن عبد المنعم يعاني من كدمة في أنفه وسيتدرب بشكل طبيعي.

وتابع “هاني اشتكى من إجهاد عضلي في الجبهة وسيخضع للأشعة السينية، وطاهر يعاني من شد عضلي في الظهر وسيخضع أيضا للأشعة السينية”.