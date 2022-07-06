“عبد الحميد خان”.. أقوى سفِيْنة تركية تبدأ مهمة “خاصة” بالبحر المتوسط

تبدأ سفِيْنة التنقيب عَنّْ الغاز الطبيعي التركية “عبد الحميد خان” عملها فِيْ أغسطس المقبل فِيْ البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك، وفق ما قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، الأربعاء، خلال زيارته لميناء طاش أوغو بولاية مرسين (جنوب)، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الصباح الحكومية.

وأوضح الوزير أن “سفِيْنة الحفر الرابعة بها أحدث التقنيات ومن المرجح أن تبدأ عملياتها فِيْ البحر المتوسط ​​فِيْ النصف الأول من شهر أغسطس المقبل”.

وأشار إلَّى أن “تركيا مستمرة فِيْ أنشطة التنقيب والاستكشاف فِيْ المناطق البحرية منذ 4 سنوات، وأن معظم الأعمال تجري فِيْ البحر الأسود”.

يشار إلَّى أن سفِيْنة الحفر الرابعة “عبد الحميد خان”، التي ستشارك فِيْ أنشطة التنقيب عَنّْ المحروقات، ستكون أقوى سفِيْنة حفر تركية بمعداتها الفنية وخصائصها الفِيْزيائية، بحسب الصحيفة.

وأضاف المصدر “إضافة إلَّى كونها من الجيل السابع، فإن السفِيْنة التي يبلغ طولها 238 مترا وعرضها 42 مترا ومجهزة بنظام أمان مزدوج، ستعزز جهُود تركيا فِيْ التنقيب عَنّْ الهِيْدروكربونات”.

ستلعب السفِيْنة، التي لديها نظام لتحديد الموارد الجوفِيْة، دورًا مهمًا فِيْ إجراء أبحاث فعالة فِيْ المياه الإقليمية التركية.

على متن السفِيْنة، القادرة على الحفر حتى عمق 12200 متر، سيضم طاقم من 200 شخص.

الاستكشاف والتوترات

تثير أنشطة التنقيب عَنّْ الغاز التركية فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​توترات إقليمية حادة.

فِيْ وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه منذ عام 2022، تمكن أسطول الاستكشاف التركي من حفر 14 بئراً فِيْ أعماق البحار، باستخدام سفن الحفر الثلاث التي يمتلكها منذ عام 2010.

وأضاف أردوغان، فِيْ كلمة ألقاها فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد فِيْ البحر المتوسط ​​والبحر الأسود زادت فِيْ السنوات الأخيرة 6-7 مرات، مشيرًا إلَّى استمرار العمل بكل زخمه فِيْ الاستخراج والنقل. الغاز الذي اكتشفته تركيا فِيْ البحر الأسود.

وأكد أن تركيا تواصل أعمالها البحثية والاستكشافِيْة فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود من خلال 3 سفن للتنقيب العميق، واثنتان للمسح الزلزالي، وأن سفِيْنة الاستكشاف الرابعة انضمت إلَّى الأسطول التركي، وهِيْ من الجيل السابع الذي يتمتع بامتياز. أحدث التقنيات مشيراً إلَّى أنه لا يوجد سوى 5 سفن من هذا النوع فِيْ العالم. يبلغ طوله 238 مترا وعرضه 42 مترا، وهُو قادر على الحفر على عمق 3665 مترا.