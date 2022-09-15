عبد الرحمن أبو زهرة أبكي عَنّْدما أتذكر زوجتي.. ورفضت عملا بسبب لباس ممثلة

أعرب الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عَنّْ امتنانه وحبه الكبير لزوجته الراحلة والمؤلفة والكاتبة سلوى الرافعي التي وافتها المنية قبل عامين.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة فِيْ تصريحات تليفزيونية “كنت خجولة جدا، سوسو كانت تقول، وتحملتني لمدة 50 عاما، رغم أنني كنت متوترة للغاية، وكانت تتعايش معها، وكل ما أفكر بها. وكأنه مات أمس، لم يفت الأوان على وفاته بعد عامين “.

كَمْا تحدثت عَنّْ منع ابنها من دخول المجال الفني قائلة ابني أحمد أراد التمثيل وقلت له التمثيل.

وعَنّْ انتمائه الكروي قال “شقيقاتي الأكبر سنا الزمالك .. وأنا طلعت زملكاوي .. قلت لشوبير أنا زملكاوي لكني طغت”.

وأشار عبد الرحمن أبو زهرة إلَّى أن مشاركته فِيْ أي عمل فني تعتمد على النص، معلقا اهتمامي بالنص وليس المال، ويمكنني العمل مجانا. اعتذرت عَنّْ إحدى المسرحيات لأن الممثلة استخدمتها. ، لا يعجبني.

عبد الرحمن أبو زهرة يحب محمد رمضان

كَمْا عبر الممثل المصري عَنّْ حبه وإعجابه بالفنان محمد رمضان، قائلاً “أستطيع العمل مع أي شخص، ومحمد رمضان أحبه كثيراً.

يتذكر بداياته الفنية قائلاً “لم أتخيل أنني سأكون فناناً فِيْ بداية حياتي، حيث كنت بعيدًا عَنّْ هذا المجال، وكنت خجولًا جدًا. المركز الأول فِيْ امتحان القبول، و كان عَنّْدي رجاء حسين مني … واشتهرت بالحفظ “.

عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهُور على صحته …

وطمأن عبد الرحمن أبو زهرة جمهُوره على صحته، بعد أن مر بأكثر من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، قائلاً “صحتي بدأت تتحسن، الحمد لله على كل شيء وكل شيء يجيبه ربنا بشكل جيد”.

وأضاف “أخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي لأتمكن من التحرك بشكل طبيعي والاستعداد للمشاركة فِيْ الأعمال الفنية”.

يذكر أن الفنانة الماهرة تعرضت لأزمة صحية، نقل بعدها إلَّى المستشفى بسبب كسر فِيْ الحوض إثر سقوطه فجأة فِيْ المنزل، بالإضافة إلَّى مضاعفات أخرى.

من ناحية أخرى، مسلسل A Counterattack هُو أحدث عمل لعبد الرحمن أبو زهرة، والذي عُرض فِيْ ماراثون رمضان 2022، بمشاركة العديد من الفنانين منهم أحمد عز وهند صبري.