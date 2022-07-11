عبد الرحمن الصيفي بطل السومو يكشف تفاصيل عرض التجنيس من أمريكا

كشف لاعب السومو المصري عبد الرحمن الصيفي، تفاصيل عرض الولايات المتحدة الأمريكية تجنيسه.

عبد الرحمن الصيفي، أول لاعب عربي وإفريقي يفوز بذهبية السومو في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وقال في بيان صحفي إنه تلقى عرضًا من الولايات المتحدة الأمريكية للعب نيابة عنه لكنه رفض.

وأوضح أنه بحاجة إلى دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة، وإذا لم يجدها سيتوقف عن ممارسة الرياضة ويبحث عن عمل.

وأشار إلى حادثة غريبة وقعت معه في البطولة، بعد أن اعتبر الحكم اللاعب الأوكراني الفائز رغم انسحابه.

وأوضح أنه تم احتساب اللاعب الأوكراني على أنه الفائز في احتفال الصيف التفاخر الذي اعتبره الحكم احتفالا غير رياضي.

وأكد أن المدرب المصري، عبد الرحمن شعلان، اعترض على قرار الحكم، حتى تكررت المباراة وفاز “الصيفي” بها.