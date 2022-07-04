عبد الرحيم الحلبي نجم ذا فويس كيدز تغيّر شكلي وصوتي.. وما أقدمه لا يفضله الشباب

أكد عبد الرحيم الحلبي، أحد نجوم برنامج ذا فويس كيدز، أن أشياء كثيرة تغيرت فِيْ حياته بعد مشاركته فِيْ البرنامج وبعد تقدمه فِيْ السن، مشيرًا إلَّى أن شكله وصوته تغيرت وتجربته. زاد، وهذا شيء مهم له ولطموحه.

وأضاف الحلبي، خلال مقابلة مع موقع “فوشيه”، أنه يتجه نحو الأغاني الطربية القديمة ويقدم كل ما هُو طرب ومختلف عما يحب الجيل الشاب الحالي، وهذا يسبب معاناة من اختيار الأغنية، منذ ذلك الحين. يحب أن يقدم شيئًا معينًا ومعظم الجمهُور يحب أسلوبًا آخر يعتمد على الحركة والإيقاع.

وعَنّْ أعماله المقبلة، كشف الحلبي عَنّْ مشاركته فِيْ تصوير أغنية للأطفال من أصحاب الهمم، موجّهة إليهم، وقد أغرت به الحالة الإنسانية للعمل. بالإضافة إلَّى أغنية ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة من تأليف وتأليف وتوزيع وضاح خليل.

وعَنّْ واقع الأغنية فِيْ سوريا، أوضح عبد الرحيم أن المغنين فِيْ بلاده يفتقرون إلَّى المنتجين لدعمهم وقيادتهم على طريق النجاح، وهذا كل ما يحتاجه الفنان الشاب الآن.

وكشف أنه يطمح لدخول المعهد العالي للموسيقى بعد نجاحه فِيْ المدرسة الثانوية لصقل موهبته للدراسة الأكاديمية، ولن يدرس فرعًا آخر حتى لا يخرج عَنّْ حلمه وموهبته التي يريد صقلها وتحقيقها. إلَّى أبعد مكان.

وفِيْ الختام أشار إلَّى أن مطربته المفضلة وعرابتها فِيْ الغناء هِيْ السيدة أم كلثوم.