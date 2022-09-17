عبد الغني يصدم الشارع السعودي.. “تعمدت إثارة المشكلات فِيْ النصر”

فِيْ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، أرسل حسين عبد الغني، أسطورة كرة القدم فِيْ المملكة العربية السعودية، ذعرًا كبيرًا للجماهِيْر فِيْ المجتمع الرياضي، بعد أن ادعى أنه فِيْ بعض المناسبات تعمد إثارة مشاكل فِيْ الخزانة. انتصار الغرفة.

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اعتزل النجم حسين عبد الغني، 45 عاما، بعد تجارب ناجحة، كان أهمها فِيْ الأهلي والنصر، حيث لعب كرة القدم فِيْ أكتوبر 2022.

حسين عبد الغني، بعد اعتزاله كرة القدم، عمل لمدة عام كامل كرئيس تنفِيْذي لفريق النصر الأول، قبل أن يبتعد عَنّْ الساحة الرياضية السعودية، عقب الهزيمة على يد الهلال (2-1) فِيْ. ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

عبد الغني يصدم الشارع السعودي .. “تعمدت إحداث متاعب فِيْ النصر”

أثار حسين عبد الغني عدة تساؤلات فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن أشار فِيْ تصريحات لـ “ملعب إس بي سي” مع الإعلامي خالد الشنيف، عبر قناة “إس إس سي” الرياضية، إلَّى أنه فِيْ بعض الأحيان، وخاصة فِيْ النصر، يتفقد كان عمدًا، بالاتفاق المسبق مع بعض اللاعبين، لإثارة المشكلات.

وأوضح أنه فِيْ إحدى المرات اتفق مع الجهاز الفني لفريق النصر على تزييف خلاف ومناقشة مع عبدالله العَنّْزي فِيْ تدريب جماعي، فِيْ مشهد مشابه للفِيْلم، على حد وصفه، من أجل تحفِيْز اللاعبين. واستعادة حماستهم قبل مباراة مهمة فِيْ إحدى مسابقات دوري أبطال آسيا.

وأشار حسين عبد الغني إلَّى أن نجوم النصر كانوا فِيْ حالة استرخاء وهدوء وخمول، لذلك كان من الضروري خلق مشكلة غير حقيقية فِيْ غرفة خلع الملابس، حتى استيقظ اللاعبون.

واتفق محمد نور مع حسين عبد الغني وأضاف أن الأزمات والمشاكل يمكن أن تهم الفريق، موضحا أن هذا حدث فِيْ النصر مسبقا، حيث دخل اللاعبون فِيْ حالة من التحدي، بعد أن منع البرازيليين فِيْ الموسم من تحقيق. لقب الدوري تحت شعار “رب ضار”. مفِيْد”.