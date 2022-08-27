عبد الفتاح آدم يرد على “إعارته” من النصر

رد المهاجم عبد الفتاح آدم، الليلة، السبت، على إعارته من فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، إلَّى أبها، صيف 2022.

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فاز فريق نادي النصر الكروي الأول حتى الآن على الوحدة (1-0)، فِيْ مباراة توحدهم فِيْ اليوم الأول من دوري “روشان” السعودي، فِيْما يتقدم أبها ضد الرائد (2-0). . -1) بعد قلب لوحة النتائج بداية الشوط الثاني.

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واحتاج المهاجم عبد الفتاح آدم 51 دقيقة ليسجل أول هدف رسمي له لصالح أبها.

وتمكن عبد الفتاح آدم من مراوغة اثنين من نجوم الرائد، قبل أن يضع الكرة فِيْ الشباك، ونجح فِيْ تسجيل الهدف الأول لأبها، ثم أضاف التونسي سعد الدين باقر الهدف الثاني لاحقًا.

وغادر عبد الفتاح آدم فِيْ موسم 2022 قادمًا من النصر على سبيل الإعارة للرائد قبل أن ينتقل إلَّى أبها على سبيل الإعارة مرة أخرى.

انضم عبد الفتاح آدم إلَّى النصر من التعاون صيف 2022، لكنه فشل فِيْ تأمين مكان فِيْ تشكيلة الفريق الأول، بحضور المغربي عبد الرزاق حمدالله قبل وصول الكاميروني فنسنت أبو بكر.