عبد الفتاح الجريني مع خطيبته جميلة البداوي فِيْ “ليلة الحنة” قبل زفافهما

وثق الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني أول صورة له مع الفنانة جميلة البدوي، إثر الأخبار التي ظهرت خلال الفترة الماضية عَنّْ علاقتهما.

بهذه الصورة، أكد الجريني ارتباطه بجميلة البدوي، ونشر هذه اللقطة من ليلة الحناء، قبل زفافهما، تاركًا إيموجيًا على شكل قلب أخضر، دون التعليق على ذلك، فِيْما ظهر الثنائي بالزي المغربي.

وتلقى عبد الفتاح الجريني وجميلة البدولي التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمشاهِيْر وكذلك الجمهُور بهذه المناسبة السعيدة، حيث علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، “مبروك على السعادة وسعادتنا”، وكتبت نسرين طافش. “تهانينا.”

وكان من بين المؤيدين الفنانة المصرية شيري عادل التي كتبت “مبروك بحبك الله يكَمْلك خير ويسعدك”، وعلقت على دعوة شرارة بـ “مبروك”.

يستعد الفنان عبد الفتاح الجريني للاحتفال بزواجه من الفنانة جميلة البدوي، والذي سيقام فِيْ مدينة الدار البيضاء يوم 22 أغسطس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وسبق أن ذكر الجريني أنه قرر دخول عش الزواج، ويعيش حاليا علاقة غرامية مع فتاة مغربية وسيعلن عَنّْ مَوعِد زواجهما خلال الفترة المقبلة.

أطلق عبد الفتاح جريني مؤخرًا أحدث أغانيه فِيْ مقطع فِيْديو. أغنية اللهجة المغربية حملت عَنّْوان “كدابا” من تأليف ولحن موبيزي، وتم تصوير المقطع بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم التعاقد مع مخرجين. وعمر زكي الذي أشرف على المقطع وتحريره، وميد حلو الذي تولى إدارة المشاهد فِيْ دبي.

قبل أشهر، قال الجريني إنه منذ وفاة والدته لم يسافر إلَّى المغرب، بسبب تعلقه الشديد بها، وعدم قدرته على رؤية المنزل بدونها، وهُو يبكي من قلبه وهُو يتحدث. عَنّْها فِيْ مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وأوضح الجريني خلال اللقاء “لقد استغرقت وفاة والدتي وقتًا طويلاً، وأنا واثق من أن بلدي المغرب والدار البيضاء (الدار البيضاء) أحزاني … لكن لا يمكنني العودة إلَّى الوطن عَنّْدما يكون فارغة. “.”

وكشفت المطربة المغربية، أنها أمضت معها الكثير من الوقت فِيْ المستشفى أثناء مرضها قبل وفاتها، وهُو ما لم يتحدث عَنّْه أحد من قبل، مؤكدًا أنه سيتذكر والدته فِيْ كل أمهات المغرب.

واستعرض الجريني، 37 عاما، هدية من والدته، وهِيْ خاتم والده الراحل، وقال إنه يرتديه طوال الوقت.

وتحدث الجريني عَنّْ علاقاته مع أقرانه فِيْ الوسط الفني، نافِيْا وجود أي خلافات بينه وبينهم، بمن فِيْهم الملحن والمطرب عمرو مصطفى، ومواطنه سعد لمجرد.

وقال إن عمرو مصطفى كان من أوائل كتّاب الأغاني الذين دخلوا منزله، مضيفًا “رحب بي واستمع إلَّى صوتي، وأخذت منه أغنية (أحب أن أراك كل ثانية)، وهِيْ واحدة من أغانيي. المفضلة “. وأنجح الأغاني “.