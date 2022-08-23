عبد الفتاح الجريني وجميلة البداوي يحتفلان بزفافهما (فِيْديو)

احتفل الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني بزواجه من الفنانة المغربية جميلة البدوي، بحضور أقرب الأصدقاء والعائلة، يوم الاثنين 22 غشت.

تبادل عبد الفتاح الجريني وجميلة مقاطع من حفل زفافهما عبر حساباتهما الرسمية على تطبيق إنستجرام، حيث ارتدت جميلة قفطان مغربي عاجي اللون، مزين بزخارف ذهبية فِيْ جميع أنحاءه، بينما كان شعرها مرفوعا ومزين بتاج. . واعتمد ميكاجا ملفت للنظر لإبراز ملامح وجهه.

من ناحية أخرى، ارتدت الجريني الثوب المغربي التقليدي وقامت بتصفِيْف شعرها بضفِيْرة عالية.

وسبق أن شارك الجريني مع متابعيه تحضيراته للزفاف عبر خاصية إنستجرام، فكتب “سأشارككَمْ تحضيرات الزفاف الليلة، شكراً جزيلاً لكل من باركونا من المغرب أو من الخارج. المغرب.”

كَمْا نشر صورة أخرى لنفسه من داخل صالون الحلاقة وهُو يعتني ببشرته، وكتب “بشرتي هِيْ سر سعادتي”.

وقبل يومين من زفافها، وثقت الفنانة المغربية أول صورة لها مع الفنانة جميلة البدوي، بعد الأنباء التي ظهرت خلال الفترة الماضية عَنّْ علاقتهما.

التقطت صور للجريني وجميلة البدوي بأسلوب مغربي تقليدي أثناء توثيق لقطة الحناء المسائية.

وتلقى الجريني وجميلة التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمشاهِيْر وكذلك الجمهُور بهذه المناسبة السعيدة. وعلقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بقولها “مبروك على سعادتنا وسعادتنا”. كتبت نسرين طافش مبروك. “

ومن بين المؤيدين الفنانة المصرية شيري عادل التي كتبت “مبروك بحبك الله يكَمْلك خير ويسعدك”.

شارك الجريني أغلى الهدايا التي تلقاها قبل الزفاف قائلا “شكرا لكل الناس ولكن هناك من بذل جهدا لمشاركتها معك، وهُو شخص غالي الثمن”. . “

ومؤخرا، طرح الفنان المغربي أحدث أغانيه فِيْ مقطع فِيْديو، أغنية باللهجة المغربية بعَنّْوان “كدابا” من تأليف وألحان موبيزي، وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم التعاقد مع مخرجين هما عمر زكي. الذي أشرف على الكليب وحرره، وميد حلو الذي أخرج الكواليس فِيْ دبي.