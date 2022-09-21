عبد الفتاح الجريني ينوي إقامة حفل زفافه للمرة الثانية فِيْ دبي

أعطى الفنان المغربي، عبد الفتاح الجريني، لمتابعيه الفرصة للتعبير عَنّْ آرائهم حول إمكانية الاحتفال بزفاف جديد له ولزوجته الفنانة جميلة البدوي، فِيْ دبي.

وسأل الجريني متابعيه، عبر حسابه على انستجرام، وعلق على الكليب الذي نشره بألحان أغنيته الشهِيْرة “أحلى ما فِيْ العالم” قائلًا “سؤال سنعود إلَّى حفل الزفاف فِيْ دبي وبدون. تلعب… ! اقترح علينا !!!، ولا تنس أن تخبرني كَيْفَ جاءوا إليك “.

تفاعل المؤيدون بشكل إيجابي مع إقامة حفل زفاف ثان، فِيْما قال آخرون إنه غير ضروري، وباركه كثيرون بالزواج، متمنين حياة سعيدة للفنان المغربي.

احتفل بزفافك فِيْ المغرب

وكان عبد الفتاح الجريني قد شارك فِيْ احتفالات الليالي التي سبقت زفافه، بعد أن نشر صوراً مع شريكته الفنانة جميلة البدوي، وبدأت الاحتفالات الشعبية على الطراز المغربي، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء. . .

احتفل العروسين بزواجهما منذ حوالي شهر فِيْ أحد فنادق مدينة الدار البيضاء المغربية.

وحضر حفل الزفاف العديد من المشاهِيْر ومنهم أسماء لمنور وسلمى رشيد وخالد بناني وصيدا شرف وعبير الشورى وبسنت شمس الدين وغيرهم.

وشارك الزوجان فِيْ الاستعدادات لحفل الزفاف منذ بداية اليوم، من حيث اختيار الملابس والمكياج، وكذلك أقسام الزفاف والأغاني والطعام.

وشكر الجريني جميع معجبيه بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف، قائلا فِيْ منشور مشترك مع زوجته إلَّى كل الناس الذين ابتهجوا معَنّْا وابتهجوا مع بعضهم البعض، شكرا جزيلا لكَمْ، شكرا لكَمْ على دعواتكَمْ وزيارتكَمْ. رغبات السعادة.

وتابع الجريني “شكراً لكل من باركنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى فِيْ الشارع عَنّْدما رحبوا بنا. شكراً لكل من ساهم فِيْ نجاح هذا العرس من قريب أو بعيد، وشعر بحبهم وفرحتهم من قبل و بعد العرس الله يفرح قلوبكَمْ كَمْا افرحنا وشكرا لكَمْ.

أعماله الفنية

على الصعيد الفني، أطلق عبد الفتاح الجريني مؤخرًا أحدث أغانيه فِيْ مقطع فِيْديو باللهجة المغربية بعَنّْوان “كيدابا” من تأليف وتلحين موبيزي.

تم تصوير المقطع بين مصر ودبي بشكل مختلف وتم التعاقد مع مخرجين هما عمر زكي الذي أشرف على المقطع وتحريره، وميد حلو الذي أخرج الكواليس فِيْ دبي.