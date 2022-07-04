عبد الفتاح المزين أم كلثوم عاملتني على أنني من مستواها الفني

أبدى الفنان السوري عبد الفتاح المزين، أسفه لخوض غمار مجال الفن والتمثيل، لأن هذه المهنة تتطلب الإلمام بكافة أنواع المعرفة، واصفا البيئة بأنها “غير مريحة”، وثقافة المتواجدين فِيْها محدودة، إلا لجهلهم.

وأضاف المزين أنه لا يهتم بالجوانب المادية للمشاركة فِيْ أي عمل درامي، حيث أنه مهتم بشكل أساسي بتحقيق النص للفائدة والسرور الحقيقيين للجمهُور، وكونه إضافة له فِيْ مسيرته الفنية. . ” كَمْا يقول.

وأشار الفنان السوري خلال ظهُوره الإذاعي فِيْ برنامج “المختار” إلَّى أن مسؤولية العمل الفني كبيرة جدًا، حيث يستغرق بدوره وقتًا طويلاً لإعداد النص، والذي يمكن أن يستمر قرابة شهرين. أي لقطة أو مشهد.

وصف مسلسل الشامي “كورو عزيزة”، تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، أنه يحتوي على نص رائع، لاختلافه عَنّْ البيئة الشامية التي عادة ما يتم تقديمها، ويعرض فكرة بداية الحركة الفنية. فِيْ سوريا، مما يدل على وجود جزء ثان منها.

وأكد مشاركته فِيْ “كورال عزيزة 2” رغم وفاة شخصيته فِيْ الموسم الأول، لكنه سيظهر على أنه “الشقيق التوأم” للشخصية المتوفاة.

كَمْا كشفت عَنّْ وجود جزء آخر من مسلسل “On a Hot Stain” من تأليف علي وجيه ويامن حجالي وإخراج سيف الدين السبيعي، حيث ستركز قصته الرئيسية على “الآغا والطاعون”.

وقال أيضا إنه دائما ما يهنئ زملائه على دور أو مسلسل معين ناجح، لأنه يتواصل معهم، ويتحدث لساعات وساعات عَنّْ التفاصيل الشخصية والعمل والنجاح، لكنه فِيْ المقابل لا يتلقى أي اتصال، باستثناء الفنان. السلوم. حداد، وهُو صديقه المقرب.

وتحدث عَنّْ تعاونه مع المخرج محمد عبد العزيز فِيْ مسلسل “الأبواب السبعة” الذي تأطير فِيْ الخيال العلمي، حيث وصفه بأنه مخرج مختلف، بنظرة عميقة، ورؤية خاصة به.

كَمْا استذكر لحظة زيارته للفنانة أم كلثوم فِيْ منزلها، مبينة حالة الفزع والخوف التي شعر بها عَنّْد جلوسها أمامها، حيث وصف حضورها بـ “المرعب”، إلا أنها عاملته كَمْا لو كانت فِيْ مستواها الفني حيث أطلقت عليه لقب الأستاذ.

على الصعيد الشخصي، أشار المزين إلَّى أن عائلته لم تقبله فِيْ البداية لدخول مجال التمثيل، كَمْا أسماه والده ساخرًا، “تركت الراقِصَّة”، ولكن بعد أن حضر والده أول عمل له، شجعه قال ظلمتك يا بني اغفر لي.