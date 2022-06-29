عبد المجيد عبد الله يرد على محمد عبده بعدما وصفه بأنه فنان “مرحلي”

رد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بشكل غير مباشر على زميله محمد عبده، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأخير، فِيْ رمضان الماضي، خلال ظهُوره مع الإعلامي السعودي علي العلياني.

البداية كانت عَنّْدما وصف محمد عبده زليعة عبد المجيد عبد الله بأنه فنان انتقالي. وقال فِيْ حديثه مع العلياني “عبد المجيد عبد الله من الذين تركوا الأغاني الكلاسيكية وكرسوا أنفسهم لتقديم أغاني وسيطة سريعة لا تدوم ولا تشكل تراثا”.

ورد عبد المجيد عبد الله بأداء إحدى أغانيه التي أنتجت قبل 30 عاما وسط تفاعل كبير من الجمهُور، ملأ مدرجات مسرح جدة سوبر دوم.

وعلق فور انتهائه من تقديمها قائلا إنه فنان انتقالي، لذا فهُو يقدم أغنية عمرها أكثر من ثلاثين عاما، وهِيْ أكبر من أعمار العديد من الحاضرين فِيْ المسرح، ومع ذلك فهم يحفظون. من الذاكرة

أثار هذا ردود فعل واسعة من قبل أتباعه، وكذلك من رواد الشبكات الاجتماعية ؛ من أكد أن ذلك كان أفضل رد على تصريحات محمود عبده.

خلال لقاء سابق بالفنان عبد المجيد عبد الله، قرر الرد بحنان ومحبة وتقدير على محمد عبده رغم رأيه القاسي تجاهه.

وأوضح عبد المجيد أنه سيستمر فِيْ احترام ومحبة محمد عبده، قائلاً “سأظل تلميذ الأستاذ محمد شيخ لهذا الفنان، ومعلمنا كلنا رائد وعملاق بين البقية والعملاق. آخر المغنين العظماء. وتابع “هذا ليس تواضعًا. محمد عبده باق فِيْ عروقنا “.

وتابع مشيداً موهبة عبده العظيمة “خلقه الله على هذا النحو. لديه موهبة صوت ولديه موهبة فِيْ التلحين. لا أحد يقارن بنجومية محمد عبده، وسيبقى محمد عبده على حاله حتى لو لعبنا”. كل الرياض وليس مسرح الرياض فقط ولكن لا تضاهِيْ نجومية محمد عبده “.

ويعتبر حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة من أنجح وأشهر الحفلات، مما أجبر منظمي موسم جدة على الإعلان عَنّْ حفل إضافِيْ فِيْ اليوم التالي، وامتلأت المدرجات بالكامل فِيْ الحفل الأول وفِيْ الحفل الإضافِيْ.

وفِيْ بداية الحفل، أعرب عبد المجيد عَنّْ سعادته التي لا توصف بحفله الغنائي فِيْ جدة، والذي طال انتظاره منذ 38 عامًا، قائلاً إن الوقت قد حان أخيرًا للغناء فِيْ جدة.

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقتطفات من الليلة الأولى لعبد المجيد عبد الله فِيْ الكويت، ظهر فِيْها وهُو يؤدي باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة، ومنها التي أشعلت حماس الجمهُور.

استضاف النجم عبد المجيد عبد الله مؤخرًا مجموعة من الحفلات الموسيقية، بدأت بالعاصمة السعودية الرياض، ثم دبي، الكويت، ثم العودة أخيرًا إلَّى جدة لحضور حفلتين موسيقيتين.