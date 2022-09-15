عبد المعين الموحد “عين الشمس” 24 حلقة.. والعمل بوليسي تشويقي

كشف مدير مشروع مسلسل “عين الشمس”، عبد المعين الموحد، أنه يتكون من 24 حلقة ستذاع على موسمين، مشيرا إلَّى أن التصوير بدأ مؤخرا فِيْ العاصمة السورية دمشق، وهُو من تأليف. مختلف الكتاب وإخراج يزن أبو حمدة.

وأضاف الموحد أن المخرج طرح فكرة الورشة، لأن العمل يتضمن العديد من المحاور والخطوط، لذا فإن الورشة فرصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار المتنوعة، حيث تم تكليف كل كاتب بكتابة نص معين. المحور، ثم تقاطعت المحاور بعضها البعض.

وأشار إلَّى أن المسلسل بوليسي، تهريج، به بعض الغموض، وهذا النوع من العمل مرغوب فِيْه للجمهُور والقنوات العرضية أيضًا.

كَمْا أكد عبد المعين الموحد عدم وجود صعوبات فِيْ الإنتاج أثناء تصوير هذا العمل، وأن التحدي الأكبر كان الوقت وضرورة العمل ليل نهار للانتهاء ضمن الوقت المحدد، لأن المخرج مرتبط بالمخرج. عمل. خارج سوريا.

وأوضح أن هناك مساعدة غير محدودة من الجهات المختصة والمختصة مثل نقابة الفنانين ولجنة صناعة السينما ووزارة الإعلام والهِيْئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية السورية.

وأشار إلَّى أن الديكاتلون مناسب للمنصات، وله جمهُوره، ومتابعه غير المقيدين بجدول زمني محدد للعرض.

كَمْا تحدث عَنّْ اهتمام مديري العمل بالبحث عَنّْ وجوه موهُوبة جديدة، من خلال “مسبوكات” منتقاة بعَنّْاية لمنح طلاب الدراسات العليا فرصة، وكان هناك حيادية فِيْ اختيار الشخصيات، بحيث تكون هناك شخصيات رئيسية. فِيْ عمل الوجوه الجديدة.

يشار إلَّى أن “عين الشمس” تضم فِيْ قائمة أبطالها رشيد عساف ونادين خوري وتيسير إدريس وجوان خضر وريم عبد العزيز وآخرين كثيرين.