وتواصل “غازبروم” – عملاق الطاقة الروسي – ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلَّى أوروبا ونقل 40.9 مليون متر مكعب عبر نقطة “سودجا”.

هذا ما قاله المتحدث باسم “غازبروم” سيرجي كوبريانوف، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، وأكدته أوكرانيا.

ضخ الغاز حسب الالتزامات التعاقدية

ولا تزال محطة Sudga هِيْ المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار فِيْ إدخال الوقود فِيْ محطة أخرى، فِيْ مايو.

وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة سيطرة القوات المسلحة الروسية فِيْ جمهُورية لوغانسك الشعبية على سوكرانيفكا.

قالت غازبروم لاحقًا إنه كان من المستحيل تقنيًا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة Sudga، ومع ذلك، تواصل الشركة توصيل الغاز إلَّى العملاء الأوروبيين وفقًا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.

كَمْيات أكبر إلَّى المجر

أطلقت روسيا شحنات الغاز المصدرة إلَّى المجر، حيث قامت بتسليم كَمْيات أكبر مما تم الاتفاق عليه فِيْ ظل التقارب بين البلدين.

كانت المجر من أوائل الدول الأوروبية التي غرّدت خارج السرب، ورفضت عقوبات بروكسل ضد روسيا، أو التورط فِيْ الصراع الأوكراني من خلال الانخراط فِيْ جهُود لتسليح كييف.

وأعلنت المجر يوم السبت 13 أغسطس / آب 2022، أن روسيا بدأت بإرسال شحنات إضافِيْة من الغاز إليها، عقب زيارة وزير الخارجية المجري لموسكو فِيْ يوليو / تموز.

قال مسؤول بوزارة الخارجية فِيْ بودابست إن عملاق الغاز الروسي جازبروم بدأ إمداد المجر بغاز طبيعي إضافِيْ طلبته حكومة رئيس الوزراء فِيْكتور أوربان لتهدئة مخاوف إمدادات الطاقة فِيْ فصل الشتاء.

وقالت وزارة الخارجية المجرية إن المفاوضات التجارية مع موسكو “أدت إلَّى اتفاق”، مما دفع شركة غازبروم الروسية إلَّى البدء فِيْ تسليم بودابست يوم الجمعة بكَمْيات “أكبر من المتفق عليها”.

وقال تاماس مينشر، المسؤول فِيْ الوزارة، على صفحته على فِيْسبوك “من واجب الحكومة المجرية ضمان إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي للبلاد، ونحن ملتزمون بذلك”.

وقال مينشر إنه فِيْ المرحلة الأولى، ستصل 2.6 مليون متر مكعب إضافِيْ يوميًا من الجنوب عبر خط أنابيب ترك ستريم حتى نهاية أغسطس، مشيرًا إلَّى أن المفاوضات جارية لتسليم سبتمبر.

وتسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافِيْ فوق الكَمْيات المحددة، فِيْ العقد الذي وقعته ويغطي عدة سنوات مع “غازبروم”، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.

استئناف الشحنات إلَّى جمهُورية التشيك

كَمْا استؤنفت شحنات النفط من روسيا إلَّى جمهُورية التشيك، عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أوكرانيا، بعد أكثر من أسبوع من توقفه، بحسب شركة ميرو المشغلة لخط الأنابيب التشيكي.

أفاد “راديو براغ” التشيكي، السبت، 13 أغسطس، أن أوكرانيا أوقفت عمليات التسليم من خط الأنابيب فِيْ 4 أغسطس، لأنها لم تحصل على رسوم عبور من روسيا لذلك الشهر.

على الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال فِيْ يوليو، إلا أنه لم يكن من الممكن إتمام المعاملات المالية، بسبب العقوبات.

تم بالفعل استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب إلَّى سلوفاكيا، ولم تتأثر المحطة الشمالية لخط أنابيب دروزبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا إلَّى بولندا وألمانيا.