عبر التجارة والسياحة.. الازدهار يتدفق فِيْ العلاقات الإماراتية الإسبانية

تواصل العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا ازدهارها فِيْ المجالين التجاري والسياحي، مدعومة بعلاقات تاريخية وثقافِيْة.

وقال إينيغو دي بالاسيو سفِيْر مملكة إسبانيا لدى الإمارات فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات “وام” ؛ يعود التبادل التجاري بين البلدين تدريجياً إلَّى مستويات ما قبل الجائحة، حيث من المتوقع أن ترتفع الصادرات الإسبانية إلَّى الإمارات بنسبة 8٪ هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلَّى زيادة الواردات الإسبانية من الإمارات فِيْ الربع الأول من العام الجاري. بنسبة 32٪ مقارنة بنفس الفترة. من العام السابق.

وأضاف السفِيْر الإسباني أن أكثر من 2600 شركة تصدر إلَّى الإمارات بشكل منتظم، وأن الصادرات الإسبانية إلَّى الإمارات فِيْ عام 2022 بلغت أكثر من 1.7 مليار دولار.

وأوضح إينيغو دي بالاسيو أن العلاقات بين الشعبين الصديقين قوية، يجمعها تاريخ وثقافة مشتركان، مشيرًا إلَّى أن الجالية الإسبانية فِيْ الإمارات تضم أكثر من 10.000 مواطن وتمثل ثاني أكبر جالية أجنبية فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وآسيا بعد المغرب.

وأكد أن السياحة يمكن أن تسهم فِيْ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أدى تخفِيْف القيود المتعلقة بوباء كوفِيْد -19 إلَّى استعادة السفر والسياحة بين البلدين، مشيرا إلَّى أن نحو 120 ألف سائح إماراتي يزورون إسبانيا سنويا. مؤكدا أن الاتفاقية المشتركة بشأن إعفاء مواطني البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلدين ساهمت بشكل كبير فِيْ زيادة عدد السياح.

وقال السفِيْر الإسباني إن نحو 20 ألف سائح إسباني اعتادوا زيارة الإمارات سنويا، مؤكدا الزيادة الأخيرة فِيْ عدد السائحين بفضل العروض المتميزة التي تقدمها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.

وأضاف أن البلدين مرتبطان بتاريخ مشترك يعود إلَّى العصر الأندلسي القديم، ويشتركان فِيْ عدد من الروابط التاريخية التي يمكن رؤية آثارها فِيْ إسبانيا حتى الآن، مشيرا إلَّى أن السياح الإماراتيين مفتونون برؤية هذه العلامات الثقافِيْة فِيْ إسبانيا حتى الآن، بعضها أصبح مناطق تراثية تحتفل بها منظمة اليونسكو.

وأكد أن مملكة إسبانيا تعتز وتقدر رؤى ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل حكَمْة قيادتها الرشيدة والمنهجية التي تتبعها تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح السفِيْر الإسباني أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموا فِيْ الفترة السابقة، مؤكدا أن إسبانيا تسعى إلَّى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع الإمارات ودعم التعاون فِيْ مجالات الصحة والطاقة ومكافحة تغير المناخ والأمن. مكافحة الجريمة والأمن السيبراني والتعليم.

أكد إنيغو دي بالاسيو، سفِيْر مملكة إسبانيا لدى الإمارات، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون من أجل ضمان نتائج ناجحة لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “. COP 28 “، الذي سيعقد فِيْ أبو ظبي عام 2023، مشيرًا إلَّى أن إسبانيا ملتزمة بتحفِيْز الدبلوماسية المناخية اللازمة لتعزيز الجهُود الدولية لضمان نجاح هذه القمة الدولية.