عبر التمويل المستدام.. الإمارات تسرع التحول نحو الحياد المناخي

استضافت دولة الإمارات الحوار الوطني الثالث حول الطموح المناخي، تحت شعار “تمويل انتقال الإمارات إلَّى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.

تم تنظيم الحوار حول القطاع المالي فِيْ وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمت جلسة الحوار 80 ممثلاً عَنّْ المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، بما فِيْ ذلك الجهات الرقابية المالية والبنوك وشركات التمويل.

الحياد المناخي .. والتمويل المستدام

ناقش المشاركون فِيْ الجلسة الحوارية اتجاهات التمويل المستدام عالمياً، واستعرضوا حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمة لدعم مسيرة دولة الإمارات فِيْ الوصول إلَّى الحياد المناخي. كَمْا تناولت المناقشات الحاجة إلَّى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستثمارات تقارب 1.2 تريليون دولار لإزالة الكربون. للاقتصاد الإقليمي.

قالت مريم بنت محمد المهِيْري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بمواكبة وترجمة رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة للقيادة الرشيدة وتحويلها إلَّى واقع ملموس، من خلال نظام متكامل من يعتبر تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من أهم ركائزها، وهذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً كبيرين بين القطاعين العام والخاص لخلق آليات لتمويل المشروع والتوجهات لتحقيق هذا الهدف. لذلك، نعمل من خلال الحوار الوطني على دعوة جميع الأطراف العاملة فِيْ القطاع المالي لمناقشة سبل تعزيز تعاوننا لاستكشاف الفرص لتسريع إزالة الكربون عَنّْ القطاعات ذات الأولوية “.

شهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً فِيْ قطاع التمويل المستدام فِيْ دولة الإمارات، حيث تم إطلاق إطار دولة الإمارات للتمويل المستدام فِيْ عام 2022، والذي يهدف إلَّى تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه رأس المال نحو البيئة الذكية والبيئية. استثمارات ودية.

كَمْا وضعت أجندة التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي خارطة طريق لتطوير مركز تمويل مستدام فِيْ الدولة بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء والمستدامة فِيْ المنطقة.

من أجل تعزيز مساهمات القطاع الخاص فِيْ هذا المجال، يُلزم إعلان دبي بشأن التمويل المستدام وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام المؤسسات المالية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بالمساهمة فِيْ التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل المشاريع المستدامة.

كَمْا تجمع مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام المنظمين للقطاع المالي والأسواق المالية على المستوى المحلي وتعزز التعاون والتنسيق بينهم بهدف خلق بيئة مواتية للتمويل المستدام. طموح المناخ.

سلسلة الحوار الوطني حول طموح المناخ

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي فِيْ مايو الماضي وستستمر حتى أكتوبر المقبل، وهِيْ بمثابة منصة وطنية لرفع الطموح المناخي وتعزيز جهُود إزالة الكربون فِيْ مختلف القطاعات، بما فِيْ ذلك التصنيع والإسمنت والنفايات، النقل والطاقة.

تمت إضافة القطاع المالي إلَّى سلسلة الحوار كعامل لتمكين تحقيق الحياد المناخي، ويهدف الحوار الوطني إلَّى بلورة رؤية وطنية للاستدامة ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.