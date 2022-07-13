عبر الدانوب.. 16 سفِيْنة تدخل موانئ أوكرانيا لتنزيل الحبوب

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني كوبراكوف أولكسندر دخول 16 سفِيْنة إلَّى الموانئ الأوكرانية لتنزيل صادرات الحبوب عبر قناة الدانوب.

وأوضح الوزير أن 90 سفِيْنة أخرى تنتظر دورها لتنزيل الحبوب، بينما توقع زيادة الصادرات بمقدار 500 ألف طن عبر هذه القناة.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ وقت سابق إن 16 سفِيْنة عبرت ممر بيسستر الذي أعيد فتحه حديثًا فِيْ نهر الدانوب فِيْ الأيام الأربعة الماضية، وإعادة فتح الممر هِيْ خطوة لتسريع صادرات الحبوب.

وأضاف يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية، فِيْ بيان أن أوكرانيا تتفاوض أيضًا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر فِيْ قناة سولينا.

وأضاف فاسكوف أنه فِيْ ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيسستر، تتوقع أوكرانيا إنهاء التراكَمْ فِيْ غضون أسبوع، و “سنتمكن من زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن”.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي تستضيف فِيْه تركيا وفودًا من روسيا وأوكرانيا، إلَّى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة، يوم الأربعاء لمناقشة استئناف تسليم شحنات الحبوب المعلقة عبر البحر الأسود.

يأتي الاجتماع الرباعي، الذي يشارك فِيْه مسؤولون أتراك، فِيْ وقت ترتفع فِيْه أسعار المواد الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم نتيجة للعملية الروسية فِيْ أوكرانيا.

أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح والحبوب الأخرى فِيْ العالم، لكن السفن الحربية والمناجم الروسية التي زرعتها كييف عبر البحر الأسود أوقفت صادراتها.